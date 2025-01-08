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Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы — алгоритм действий

8 января 2025 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — как обжаловать штраф от ТЦК из-за рубежа
Работа сотрудников территориального центра. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные, резервисты и призывники обязаны соблюдать правила воинского учета, установленные законом. Это касается даже тех, кто находится за рубежом. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. до 25, 5 тыс. грн. Бывают определенные обстоятельства, которые позволяют оспорить штраф, выписанный ТЦК.

Как обжаловать штраф от территориального центра мужчинам, находящимся за границей, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Так, правовед отметил, обжалование штрафа от ТЦК из-за границы хоть и сложный процесс, однако, вполне реальный.

Первым делом, следует помнить, что на уплату штрафа есть 15 дней. Если этого не сделать, постановление передается в исполнительную службу, которая может наложить арест на имущество и счета должника в Украине. Также могут удвоить сумму штрафа.

На обжалование есть только 10 дней с момента вынесения постановления. Поэтому, процедуру следует начать как можно скорее.

 

Как обжаловать штраф от ТЦК, находясь за границей
Мужчина подписывает документы. Фото: depositphotos.com

Как обжаловать штраф от ТЦК, находясь за границей? Алгоритм действий следующий:

  1. Необходимо оформить доверенность на представительство ваших интересов в Украине, если вы не можете лично явиться в ТЦК. Доверенность должна быть нотариально заверена в консульском учреждении Украины в стране вашего пребывания или апостилирована, если страна присоединилась к Гаагской конвенции.
  2. Далее следует подать заявление об обжаловании штрафа в ТЦК, который его выписал (это должен сделать ваш представитель по доверенности). В заявлении необходимо указать: персональные данные лица, на которое наложен штраф; реквизиты постановления о наложении штрафа (номер, дата); причины, по которым вы считаете штраф неправомерным (например, пребывание за границей и наличие документального подтверждения); доказательства, подтверждающие ваши аргументы (копии документов о пребывании за границей, доверенность).

Как пояснил Дмитрий Франчук, если ТЦК не признал, что штраф был неправомерен, то обжаловать решение можно в суде. Иск в суд также может подать представитель по доверенности. Срок для обжалования решения ТЦК в суде составляет 10 дней с момента получения решения.

"Рекомендую привлечь квалифицированного юриста в Украине для представления ваших интересов в суде и взаимодействия с ТЦК. Предоставление документов, подтверждающих ваше пребывание за границей, может быть весомым аргументом при обжаловании штрафа", — заявил эксперт.

Ранее мы писали, какое наказание ждет ограниченно пригодных мужчин, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы сообщали, как мужчинам сняться с розыска ТЦК.

Также мы информировали, сколько штрафов может прийти за игнорирование повесток от ТЦК.

штраф мобилизация заграница ТЦК и СП военнообязанные

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