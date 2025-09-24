Отсрочка для ухода за женой инвалидом - когда можно оформить

Инвалидность жены — дает ли это право на отсрочку
Если военнообязанный гражданин женат на женщине, имеющей инвалидность, он может оформить отсрочку от мобилизации. Для этого нужно предоставить в ТЦК документы, которые подтверждают факт инвалидности.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.
Одной из причин такой отсрочки является уход за близкими родственниками, которые нуждаются в постоянном уходе с медицинской точки зрения.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если его жена имеет официально установленную инвалидность второй группы.
"Да, при изложенных Вами условиях, Вы имеете право на отсрочку и можете оформить ее через "Резерв+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Документы, необходимые для оформления отсрочки
Юрист также объяснил, как оформляется отсрочка от мобилизации по такой причине.
Для того, чтобы получить отсрочку из-за инвалидности жены, нужно предоставить свидетельство о браке и один из документов, подтверждающий факт инвалидности.
Это может быть:
- справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом;
- или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
- или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;
- или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
