Главная Мобилизация Инвалидность жены — дает ли это право на отсрочку

Инвалидность жены — дает ли это право на отсрочку

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 20:00
Отсрочка для ухода за женой инвалидом - когда можно оформить
Женщина с инвалидностью. Фото: chernikovlaw.com.ua

Если военнообязанный гражданин женат на женщине, имеющей инвалидность, он может оформить отсрочку от мобилизации. Для этого нужно предоставить в ТЦК документы, которые подтверждают факт инвалидности.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Одной из причин такой отсрочки является уход за близкими родственниками, которые нуждаются в постоянном уходе с медицинской точки зрения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если его жена имеет официально установленную инвалидность второй группы.

"Да, при изложенных Вами условиях, Вы имеете право на отсрочку и можете оформить ее через "Резерв+", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Документы, необходимые для оформления отсрочки

Юрист также объяснил, как оформляется отсрочка от мобилизации по такой причине.

Для того, чтобы получить отсрочку из-за инвалидности жены, нужно предоставить свидетельство о браке и один из документов, подтверждающий факт инвалидности.

Это может быть:

  • справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом;
  • или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;
  • или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;
  • или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли муж получить отсрочку, если жена служит в В СУ.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли получить отсрочку из-за беременности жены.

документы отсрочка военнообязанные лицо с инвалидностью жена
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
