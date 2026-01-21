QR-код в военно-учетном документе - зачем нужен

Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В электронных военно-учетных документах военнообязанных граждан Украины появились QR-коды. Юристы объяснили, зачем этот элемент присутствует в е-воспитании.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Зачем нужен QR-код

В электронном военно-учетном документе украинского военнообязанного есть такая важная деталь, как QR-код.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, зачем нужен QR-код — это один из элементов, который позволяет проверять наличие отсрочки от мобилизации.

"Проверка наличия отсрочки проводится путем считывания QR-кода с военно-учетного документа в электронной форме (в том числе распечатанного) инициатором проверки с помощью технических средств, которые позволяют воспроизвести сведения военно-учетного документа в электронной форме в форме информационного сообщения", — отметил юрист.

Требования к коду в военно-учетном документе

Айвазян объяснил, какие основные требования касаются QR-кода в военно-учетном документе.

"QR-код должен быть пригодным для считывания техническими средствами инициатора проверки, целостным, неповрежденным, нанесенным на любой носитель достаточного размера и необходимой контрастности", — отметил адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что непригодность QR-кода для считывания техническими средствами считается основанием неподтверждения наличия отсрочки.

