QR-код у військово-обліковому документі - навіщо потрібен

У електронних військово-облікових документах військовозобов’язаних громадян України з’явилися QR-коди. Юристи пояснили, навіщо цей елемент присутній у е-ВОД.

Навіщо потрібен QR-код

У електронному військово-обліковому документі українського військовозобов’язаного є така важлива деталь, як QR-код.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, навіщо потрібен QR-код — це один із елементів, який дозволяє перевіряти наявність відстрочки від мобілізації.

"Перевірка наявності відстрочки проводиться шляхом зчитування QR-коду з військово-облікового документа в електронній формі (у тому числі роздрукованого) ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення", — наголосив юрист.

Вимоги до коду в військово-обліковому документі

Айвазян пояснив, які основні вимоги стосуються QR-коду у військово-обліковому документі.

"QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності", — зазначив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами вважається підставою непідтвердження наявності відстрочки.

