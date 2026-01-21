Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Навіщо у ВОД військовозобов'язаного потрібен QR-код

Навіщо у ВОД військовозобов'язаного потрібен QR-код

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 20:00
QR-код у військово-обліковому документі - навіщо потрібен
Військово-обліковий документ у "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У електронних військово-облікових документах військовозобов’язаних громадян України з’явилися QR-коди. Юристи пояснили, навіщо цей елемент присутній у е-ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Навіщо потрібен QR-код

У електронному військово-обліковому документі українського військовозобов’язаного є така важлива деталь, як QR-код.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, навіщо потрібен QR-код — це один із елементів, який дозволяє перевіряти наявність відстрочки від мобілізації.

"Перевірка наявності відстрочки проводиться шляхом зчитування QR-коду з військово-облікового документа в електронній формі (у тому числі роздрукованого) ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення", — наголосив юрист.

Вимоги до коду в військово-обліковому документі

Айвазян пояснив, які основні вимоги стосуються QR-коду у військово-обліковому документі.

"QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності", — зазначив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами вважається підставою непідтвердження наявності відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи обов’язково змінювати старий паперовий військово-обліковий документ на новий електронний.

Додамо, ми повідомляли про те, як електронний ВОД може втратити чинність достроково.

перевірки відстрочка військовозобов'язані військово-обліковий документ QR-код
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації