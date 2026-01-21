QR-код у військово-обліковому документі - навіщо потрібен

Навіщо у ВОД військовозобов'язаного потрібен QR-код
У електронних військово-облікових документах військовозобов’язаних громадян України з’явилися QR-коди. Юристи пояснили, навіщо цей елемент присутній у е-ВОД.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Навіщо потрібен QR-код
У електронному військово-обліковому документі українського військовозобов’язаного є така важлива деталь, як QR-код.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, навіщо потрібен QR-код — це один із елементів, який дозволяє перевіряти наявність відстрочки від мобілізації.
"Перевірка наявності відстрочки проводиться шляхом зчитування QR-коду з військово-облікового документа в електронній формі (у тому числі роздрукованого) ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення", — наголосив юрист.
Вимоги до коду в військово-обліковому документі
Айвазян пояснив, які основні вимоги стосуються QR-коду у військово-обліковому документі.
"QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності", — зазначив адвокат.
Юрій Айвазян додав, що непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами вважається підставою непідтвердження наявності відстрочки.
