Военный билет — нужно ли украинцам менять старый документ на электронный

Обмен старого военного билета на электронный — обязательна ли эта процедура
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стоять на военном учете и соответственно иметь военно-учетный документ, в частности военный билет. Недавние изменения в законе позволили ввести новую форму военно-учетного документа, а именно в электронном виде.
Обязывает ли это мужчин заменить старый военный билет на новый электронный, объяснила адвокат Марина Бекало.
Так, известно, что новую форму военного билета принял Кабинет министров Украины своим постановлением №559 от 16 мая 2024 года. Правительственное постановление вступило в силу одновременно с законом о мобилизации, а именно 18 мая.
Военный билет нового образца оформляется и выдается:
- в бумажной форме — на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабмина № 559.
- в электронной форме — с помощью Электронного кабинета военнообязанного Резерв+, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности и обороны и портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения (в случае технической реализации. Пока ее нет).
При этом следует отметить, что в приложении Резерв+ появилась возможность создания электронного военно-учетного документа и QR-кода для проверки данных, что, как ожидается, существенно облегчит процесс управления военной информацией для военнообязанных граждан.
Несмотря на столь существенные изменения, Марина Бекало заверила, что военные билеты старого образца остаются действительными. То есть, менять его на новый или создавать в электронном формате необязательно.
По ее словам, согласно пункту 55 Постановления КМУ №560, эти документы не требуют обязательной замены даже после утверждения новой формы военно-учетного документа.
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