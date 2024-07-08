Военный билет — нужно ли украинцам менять старый документ на электронный

Мужчина демонстрирует военный билет. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стоять на военном учете и соответственно иметь военно-учетный документ, в частности военный билет. Недавние изменения в законе позволили ввести новую форму военно-учетного документа, а именно в электронном виде.

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Так, известно, что новую форму военного билета принял Кабинет министров Украины своим постановлением №559 от 16 мая 2024 года. Правительственное постановление вступило в силу одновременно с законом о мобилизации, а именно 18 мая.

Военный билет нового образца оформляется и выдается:

в бумажной форме — на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабмина № 559.

в электронной форме — с помощью Электронного кабинета военнообязанного Резерв+, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности и обороны и портала "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения (в случае технической реализации. Пока ее нет).

При этом следует отметить, что в приложении Резерв+ появилась возможность создания электронного военно-учетного документа и QR-кода для проверки данных, что, как ожидается, существенно облегчит процесс управления военной информацией для военнообязанных граждан.

Военный билет в Украину. Фото: depositphotos.com

Несмотря на столь существенные изменения, Марина Бекало заверила, что военные билеты старого образца остаются действительными. То есть, менять его на новый или создавать в электронном формате необязательно.

По ее словам, согласно пункту 55 Постановления КМУ №560, эти документы не требуют обязательной замены даже после утверждения новой формы военно-учетного документа.

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