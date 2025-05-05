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Продление брони в мае — автоматическое или нет

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Дата публикации 5 мая 2025 20:00
Бронирование от мобилизации май 2025 — когда продление автоматическое
Работник на предприятии. Фото: bigjobs.com.ua

Согласно действующему украинскому законодательству, бронирование от мобилизации должно быть продлено автоматически. Но на практике стратегически важным предприятиям стоит заняться этим вопросом самостоятельно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Формальная сторона продления бронирования

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после введения на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных граждан, которая работает на стратегически важных предприятиях, может получить бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли бронирование продлеваться автоматически.

"По закону должно быть продлено автоматически", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Что делать предприятиям на практике

Но, подчеркнул юрист, практическая сторона этого вопроса несколько отличается от формальной, законной.

"На практике лучше, чтобы это сделало ваше учреждение", — посоветовал гражданину Айвазян.

Адвокат предположил, что на предприятиях, которые получили право бронировать своих работников, прекрасно знают эти нюансы процесса бронирования.

Напомним, мы писали о том, может ли резервист получить бронирование от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, по какой финансовой причине может быть аннулировано бронирование от мобилизации.

стратегические предприятия военное положение критическая инфраструктура мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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