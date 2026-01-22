ВВК не завершена - что ждет военнообязанных

Не завершил прохождение ВВК — какое наказание ждет
Если военнообязанный гражданин не закончил прохождение военно-врачебной комиссии, это будет считаться нарушением правил воинского учета. Юристы объяснили, что ждет такого гражданина.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.
Незаконченная ВВК — нарушение или нет
Военно-врачебная комиссия - один из основных элементов воинского учета в мирное время и мобилизации в особый период.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, считается ли нарушением незавершение процесса военно-врачебной комиссии — и какое наказание ожидает такого нарушителя.
"Недоведение прохождения ВВК до конца расценивается как нарушение правил воинского учета (ст. 210-1 КУоАП)", — отметил в ответе гражданину юрист Сергей Богун.
Сейчас, в особый период, это влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
"ТЦК имеет право выписать постановление о штрафе, поскольку игнорирование завершения осмотра приравнивается к невыполнению требований повестки", — подчеркнул юрист.
Что, кроме штрафа, ждет нарушителя
Богун объяснил, что еще может ждать человека, который таким образом нарушил воинский учет.
"Лицо, которое не завершило ВВК, заносится в базу данных как нарушитель правил учета. Это дает основания ТЦК обратиться в полицию для административного задержания и принудительной доставки в центр комплектования", — отметил юрист.
Кроме того, добавил Сергей Богун, через суд может быть инициировано временное ограничение права управления транспортными средствами до момента выполнения обязанностей перед ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, в какой ситуации законно отправлять военнослужащих на ежегодную военно-врачебную комиссию.
Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.
Читайте Новини.LIVE!