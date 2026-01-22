ВВК не завершена - что ждет военнообязанных

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин не закончил прохождение военно-врачебной комиссии, это будет считаться нарушением правил воинского учета. Юристы объяснили, что ждет такого гражданина.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

Реклама

Читайте также:

Незаконченная ВВК — нарушение или нет

Военно-врачебная комиссия - один из основных элементов воинского учета в мирное время и мобилизации в особый период.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, считается ли нарушением незавершение процесса военно-врачебной комиссии — и какое наказание ожидает такого нарушителя.

"Недоведение прохождения ВВК до конца расценивается как нарушение правил воинского учета (ст. 210-1 КУоАП)", — отметил в ответе гражданину юрист Сергей Богун.

Сейчас, в особый период, это влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

"ТЦК имеет право выписать постановление о штрафе, поскольку игнорирование завершения осмотра приравнивается к невыполнению требований повестки", — подчеркнул юрист.

Что, кроме штрафа, ждет нарушителя

Богун объяснил, что еще может ждать человека, который таким образом нарушил воинский учет.

"Лицо, которое не завершило ВВК, заносится в базу данных как нарушитель правил учета. Это дает основания ТЦК обратиться в полицию для административного задержания и принудительной доставки в центр комплектования", — отметил юрист.

Кроме того, добавил Сергей Богун, через суд может быть инициировано временное ограничение права управления транспортными средствами до момента выполнения обязанностей перед ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, в какой ситуации законно отправлять военнослужащих на ежегодную военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.