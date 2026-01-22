Відео
Україна
Не завершив проходження ВЛК — яке покарання чекає

Не завершив проходження ВЛК — яке покарання чекає

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:20
ВЛК не завершена - що чекає військовозобовʼязаних
Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин не закінчив проходження військово-лікарської комісії, це вважатиметься порушенням правил військового обліку. Юристи пояснили, що чекає на такого громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Незакінчена ВЛК — порушення чи ні

Військово-лікарська комісія — один із основних елементів військового обліку у мирний час та мобілізації у особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи вважається порушенням незавершення процесу військово-лікарської комісії — і яке покарання очікує на такого порушника.

"Недоведення проходження ВЛК до кінця розцінюється як порушення правил військового обліку (ст. 210-1 КУпАП)", — наголосив у відповіді громадянину юрист Сергій Богун.

Зараз, в особливий період, це тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

"ТЦК має право виписати постанову про штраф, оскільки ігнорування завершення огляду прирівнюється до невиконання вимог повістки", — підкреслив юрист.

Що, крім штрафу, чекає на порушника

Богун пояснив, що ще може чекати на людину, яка таким чином порушила військовий облік.

"Особа, яка не завершила ВЛК, заноситься до бази даних як порушник правил обліку. Це дає підстави ТЦК звернутися до поліції для адміністративного затримання та примусового доставлення до центру комплектування", — зазначив юрист.

Крім того, додав Сергій Богун, через суд може бути ініційовано тимчасове обмеження права керування транспортними засобами до моменту виконання обов’язків перед ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якій ситуації законно відправляти військовослужбовців на щорічну військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
