Мобилизация 2025 — когда и кто может задержать за нарушение правил военного учета

Нарушение правил военного учета — когда и кто может задержать
В Украине все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать правила военного учета. За нарушение предусмотрена ответственность, лицу могут грозить розыск и штраф от ТЦК. В некоторых случаях граждан могут задержать прямо на улице и доставить в ближайшее отделение территориального центра.
Когда за нарушение правил военного учета военнообязанного могут задержать и кто именно уполномочен это делать — объяснил адвокат Игорь Ясько в комментарии "Факти ICTV".
Кто имеет право задерживать нарушителей военного учета
Согласно ч. 3 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также ст. 259 и 262 КУоАП, в случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации (ст.210 и 210-1 КУоАП) право осуществлять административное задержание и доставлять военнообязанных в ТЦК и СП имеют исключительно представители Национальной полиции.
Работники ТЦК такого права не имеют, они уполномочены обращаться в полицию относительно доставки к ним лиц, нарушивших военный учет.
Для чего происходит задержание военнообязанных
Принудительная доставка в ТЦК осуществляется для составления административного протокола, если это невозможно сделать на месте. Доставка может происходить как в ТЦК, в котором военнообязанный состоит на учете, так и в любой другой районный территориальный центр.
К примеру, если лицо проигнорировало повестку и не явилось в территориальный центр в указанные в документе дату и время, его объявляют в розыск. При обнаружении такого гражданина работники полиции должны доставить его в ТЦК для составления административного протокола.
Адвокат отметил, такое задержание возможно исключительно с целью составления протокола о совершении административного правонарушения и при невозможности его составления на месте совершения правонарушения.
Когда военнообязанные могут попасть в розыск и быть задержанными
Правила военного учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487, а также определены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки нарушителя в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении, а также вынесения штрафа по ст. 210 или 210-1 КУоАП.
Главные причины, по которым военнообязанные мужчины могут попасть в розыск, следующие:
- Лицо не состоит на военном учете по месту регистрации (по месту фактического проживания).
- Мужчина не обновил свои военно-учетные данные.
- Лицо не стоит на учете на предприятии или в учебном заведении.
- Гражданин проигнорировал вручение повестки лично, через почту или работодателя.
- Мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или проигнорировал направление.
- Мужчина после наступления 25 лет уклонился от постановки на учет военнообязанных лиц.
- Нарушитель уклонился от военного учета.
- Нарушитель уклонился от мобилизации.
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