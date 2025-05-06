Мобилизация 2025 — когда и кто может задержать за нарушение правил военного учета

Полицейский проверяет военно-учетные документы. Скриншот с видео на Youtube

В Украине все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны соблюдать правила военного учета. За нарушение предусмотрена ответственность, лицу могут грозить розыск и штраф от ТЦК. В некоторых случаях граждан могут задержать прямо на улице и доставить в ближайшее отделение территориального центра.

Когда за нарушение правил военного учета военнообязанного могут задержать и кто именно уполномочен это делать — объяснил адвокат Игорь Ясько в комментарии "Факти ICTV".

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Кто имеет право задерживать нарушителей военного учета

Согласно ч. 3 ст. 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также ст. 259 и 262 КУоАП, в случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации (ст.210 и 210-1 КУоАП) право осуществлять административное задержание и доставлять военнообязанных в ТЦК и СП имеют исключительно представители Национальной полиции.

Работники ТЦК такого права не имеют, они уполномочены обращаться в полицию относительно доставки к ним лиц, нарушивших военный учет.

Работники ТЦК и полиции разговаривают с военнообязанным. Скриншот из видео на Youtube

Для чего происходит задержание военнообязанных

Принудительная доставка в ТЦК осуществляется для составления административного протокола, если это невозможно сделать на месте. Доставка может происходить как в ТЦК, в котором военнообязанный состоит на учете, так и в любой другой районный территориальный центр.

К примеру, если лицо проигнорировало повестку и не явилось в территориальный центр в указанные в документе дату и время, его объявляют в розыск. При обнаружении такого гражданина работники полиции должны доставить его в ТЦК для составления административного протокола.

Адвокат отметил, такое задержание возможно исключительно с целью составления протокола о совершении административного правонарушения и при невозможности его составления на месте совершения правонарушения.

Проверка документов у военнообязанного. Фото: Sergei SUPINSKY

Когда военнообязанные могут попасть в розыск и быть задержанными

Правила военного учета утверждены постановлением Кабинета Министров Украины №1487, а также определены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Инициатором розыска выступают ТЦК, однако главной целью является не уголовное преследование, а обеспечение личной явки нарушителя в территориальный центр для составления протокола об административном правонарушении, а также вынесения штрафа по ст. 210 или 210-1 КУоАП.

Главные причины, по которым военнообязанные мужчины могут попасть в розыск, следующие:

Лицо не состоит на военном учете по месту регистрации (по месту фактического проживания). Мужчина не обновил свои военно-учетные данные. Лицо не стоит на учете на предприятии или в учебном заведении. Гражданин проигнорировал вручение повестки лично, через почту или работодателя. Мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) или проигнорировал направление. Мужчина после наступления 25 лет уклонился от постановки на учет военнообязанных лиц. Нарушитель уклонился от военного учета. Нарушитель уклонился от мобилизации.

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