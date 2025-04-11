Мобилизация в апреле 2025 — какие действуют категории пригодности к военной службе

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых продолжается призыв военнообязанных мужчин в ряды ВСУ. Перед принятием на военную службу каждый гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию, которая устанавливает степень пригодности. Без заключения ВВК мобилизовать не имеют право. В 2024 году подход к оценке пригодности мужчин к военной службе был изменен. В частности отменили статус "ограниченно пригодный".

Какое заключение ВВК могут получить военнообязанные мужчины в апреле 2025 года, пишут специалисты компании Inseinin.

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Стоит отметить, что военно-врачебная комиссия принимает решение, опираясь на Расписание болезней, содержащееся в приказе Министерства обороны Украины № 402. Этот же приказ содержит категории пригодности к военной службе.

Какие категории пригодности может установить ВВК в апреле 2025 года

Для определения степени пригодности существует классификация, содержащая четыре категории — от "А" до "Г":

" А " — непригоден к военной службе с исключением с военного учета. Такой статус получают мужчины с тяжелыми заболеваниями или необратимыми нарушениями здоровья. Заключение районной ВВК должно быть обязательно согласовано с Центральной военно-врачебной комиссией. Этот процесс может длиться более месяца;

" — непригоден к военной службе с исключением с военного учета. Такой статус получают мужчины с тяжелыми заболеваниями или необратимыми нарушениями здоровья. Заключение районной ВВК должно быть обязательно согласовано с Центральной военно-врачебной комиссией. Этот процесс может длиться более месяца; " Б " — пригоден с ограничениями из-за наличия проблем со здоровьем. В заключении указывается диагноз и другие подробности о болезни и лечении. Такие лица пригодны к службе в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, логистических, медицинских, учебных центрах и вспомогательных структурах (таких лиц не могут направить служить в боевые подразделения);

" — пригоден с ограничениями из-за наличия проблем со здоровьем. В заключении указывается диагноз и другие подробности о болезни и лечении. Такие лица пригодны к службе в военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, логистических, медицинских, учебных центрах и вспомогательных структурах (таких лиц не могут направить служить в боевые подразделения); "В" и "Г" — пригоден к военной службе без ограничений. Где "В" означает, что человек имеет незначительные нарушения функций, а "Г" — наличие объективных данных без нарушений функций. Таких мужчин мобилизуют в первую очередь, они могут проходить службу где угодно, в зависимости от навыков, специальности и тому подобное.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

Стоит заметить, что военнообязанные мужчины могут получить еще два вывода, которые являются временными и требуют повторного медосмотра через определенный период времени (эти категории не имеют отдельной буквы):

Временно непригоден. Предоставляется лицам, которые из-за болезни, травмы, ранения или контузии нуждаются в лечении. На время лечения они освобождены от призыва и военной службы. В данном заключении устанавливается срок осуществления пересмотра, который может составлять от 1 до 12 месяцев. Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев. Данное заключение устанавливается военнослужащим, которые имеют заболевания, травмы или ранения, требующие длительного лечения и реабилитации. Военнослужащие с данным заключением подлежат увольнению с военной службы и постановке на учет в районном ТЦК и СП.

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