Тимчасово непридатні — коли військовозобов'язаний може отримати тимчасову непридатність

Громадянин проходить медичний огляд. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин переніс хірургічну операцію, він може отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається на певний період, після чого громадянину потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Операція і тимчасова непридатність

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, якому під час консультації у лікарів призначили оперативне втручання (операцію).

Громадянин поцікавився, чи отримає він після операції статус "тимчасово непридатного" з відстрочкою від мобілізації.

Коли громадянин може претендувати на статус "тимчасового непридатного"

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що таке рішення цілком можливе, бо тимчасова непридатність може бути отримана не тільки після висновку військово-лікарської комісії.

"Тимчасова непридатність зазвичай надається після загострення хвороби або оперативного втручання", — запевнив юрист.

Тимчасова непридатність надається на певний період, після закінчення якого громадянин має обов’язково пройти військово-лікарську комісію для уточнення актуального стану придатності до військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо забронювати тимчасово непридатного громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право тимчасово непридатні громадяни виїжджати за кордон.