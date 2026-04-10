Побег по дороге и из учебного центра: юрист объяснил разницу

Мобилизованные граждане на БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

После отправки в учебный центр ВСУ мобилизованный гражданин уже является военнослужащим. То есть на него, в случае побега, распространяются соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины. А вот побег в или уже из учебного центра являются различными преступлениями, поэтому наказание за него будет разным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Побег мобилизованного

Мобилизацией военнообязанного населения занимаются территориальные центры комплектования. Именно ТЦК направляют признанных годными к военной службе граждан в учебные центры или сразу в подразделения ВСУ.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался правовыми последствиями побега мобилизованного гражданина. В частности, отличаются ли с этой точки зрения процессы побега до попадания в учебный центр и из самого УЦ.

Юристы объяснили, что принципиальной разницы в этом вопросе нет. Так или иначе следствием побега является открытие уголовного дела.

Читайте также:

Отличия в решениях суда

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что даже по дороге в учебный центр ВСУ мобилизованный уже считается военнослужащим. Дерий отметил: "Если гражданин прошел ВВК и физически был зачислен в БОВП, перед законом он уже военнослужащий, несмотря на отсутствие срочной службы в прошлом и непринятие присяги".

А вот конкретные статьи Уголовного кодекса в этих двух случаях будут отличаться. Юрист пояснил: "Если гражданин сбежал по дороге в учебный центр, то это будет расценено как уклонение от мобилизации, поэтому возможна уголовная ответственность по статье 336 УКУ". Наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Другая ситуация уже сложнее, подчеркнул Владислав Дерий: "Если гражданин сбежал из учебного центра, то это будет расцениваться как самовольное оставление части (ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины). Это преступление предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы".

Наличие или отсутствие присяги не влияет на такое понятие, как самовольное оставление части. Мобилизованный с момента отправки из ТЦК в учебный центр уже считается военнослужащим.

Дезертиром признают бойца, который намеренно оставил воинскую часть или место службы, не явился на службу после командировки, отпуска, лечения, чтобы уклониться от военной службы. Таким образом дезертирство всегда характеризуется прямым умыслом.