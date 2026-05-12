Незаконная мобилизация: у военного есть полгода на иск в суд

Общая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и нарушением прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Мобилизация законная и незаконная

В Украине продолжается общая мобилизация. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после того, как Россия начала полномасштабную войну против нашего государства.

Мобилизация касается военнообязанного населения. Главные критерии мобилизации это пригодность к военной службе и возраст от 25 до 60 лет.

И за время полномасштабной войны были зафиксированы случаи незаконной мобилизации. Это случалось, когда были нарушены правила призыва в ряды ВСУ и права граждан Украины.

Срок на обжалование незаконной мобилизации

К юристам обратился именно такой гражданин. Он, по его словам, был незаконно мобилизован в Вооруженные силы Украины.

Мужчина поинтересовался, как он может исправить эту ситуацию. В частности, имеет ли он право обжаловать решение о мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что гражданин имеет право на обжалование этого процесса в административном суде по территориальности. Айвазян назвал сроки обжалования мобилизации: "Сроки обжалования законности мобилизации в административный суд — 6 месяцев с того момента, как лицо узнало о нарушении".

Даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов Вооруженных сил Украины. Важно, чтобы в судебном решении было соответствующее предписание об исключении из списков личного состава воинской части.

Если военнообязанный гражданин находится под домашним арестом, то в зависимости от статьи, по которой его обвиняют, его не имеют права мобилизовать. Если же это все-таки произошло, такой военный имеет право обжаловать незаконную мобилизацию через суд.