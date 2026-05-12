Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Незаконная мобилизация: у военного есть полгода на иск в суд

Незаконная мобилизация: у военного есть полгода на иск в суд

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 14:24
Незаконная мобилизация: у военного есть полгода на иск в суд
Мобилизованные граждане Украины. Фото: "АрміяInform"

Общая мобилизация может быть как законной, так и незаконной, с нарушением правил призыва и нарушением прав гражданина. В таком случае военнообязанный может обжаловать факт незаконной мобилизации. Для этого закон отводит ему шесть месяцев.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация законная и незаконная

В Украине продолжается общая мобилизация. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после того, как Россия начала полномасштабную войну против нашего государства.

Мобилизация касается военнообязанного населения. Главные критерии мобилизации это пригодность к военной службе и возраст от 25 до 60 лет.

И за время полномасштабной войны были зафиксированы случаи незаконной мобилизации. Это случалось, когда были нарушены правила призыва в ряды ВСУ и права граждан Украины.

Читайте также:

Срок на обжалование незаконной мобилизации

К юристам обратился именно такой гражданин. Он, по его словам, был незаконно мобилизован в Вооруженные силы Украины.

Мужчина поинтересовался, как он может исправить эту ситуацию. В частности, имеет ли он право обжаловать решение о мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что гражданин имеет право на обжалование этого процесса в административном суде по территориальности. Айвазян назвал сроки обжалования мобилизации: "Сроки обжалования законности мобилизации в административный суд — 6 месяцев с того момента, как лицо узнало о нарушении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли уволиться из ВСУ, если суд признал мобилизацию незаконной.

Даже если суд признал мобилизацию гражданина незаконной, его не могут автоматически уволить из рядов Вооруженных сил Украины. Важно, чтобы в судебном решении было соответствующее предписание об исключении из списков личного состава воинской части.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина, который находится под домашним арестом.

Если военнообязанный гражданин находится под домашним арестом, то в зависимости от статьи, по которой его обвиняют, его не имеют права мобилизовать. Если же это все-таки произошло, такой военный имеет право обжаловать незаконную мобилизацию через суд.

военный призыв мобилизация обжалование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации