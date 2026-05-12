Незаконна мобілізація: військовий має півроку на позов до суду

Незаконна мобілізація: військовий має півроку на позов до суду

Дата публікації: 12 травня 2026 14:24
Мобілізовані громадяни України. Фото: "АрміяInform"

Загальна мобілізація може бути як законною, так і незаконною, з порушенням правил призову та порушенням прав громадянина. У такому випадку військовозобов’язаний може оскаржити факт незаконної мобілізації. Для цього закон відводить йому шість місяців.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація законна і незаконна

В Україні продовжується загальна мобілізація. Цей процес розпочався 24 лютого 2022 року після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.

Мобілізація стосується військовозобов’язаного населення. Головні критерії мобілізації це придатність до військової служби та вік від 25 до 60 років.

Та за час повномасштабної війни були зафіксовані випадки незаконної мобілізації. Це траплялося, коли були порушені правила призову до лав ЗСУ і права громадян України.

Читайте також:

Строк на оскарження незаконної мобілізації

До юристів звернувся саме такий громадянин. Він, за його словами, був незаконно мобілізований до Збройних сил України.

Чоловік поцікавився, як він може виправити цю ситуацію. Зокрема, чи має він право оскаржити рішення про мобілізацію.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що громадянин має право на оскарження цього процесу в адміністративному суді за територіальністю. Айвазян назвав терміни оскарження мобілізації: "Строки оскарження законності мобілізації до адміністративного суду — 6 місяців з того моменту, як особа дізналась про порушення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо суд визнав мобілізацію незаконною.

Навіть якщо суд визнав мобілізацію громадянина незаконною, його не можуть автоматично звільнити з лав Збройних сил України. Важливо, щоб у судовому рішенні був відповідний припис про виключення зі списків особового складу військової частини.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть мобілізувати громадянина, який перебуває під домашнім арештом.

Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває під домашнім арештом, то залежно від статті, за якою його звинувачують, його не мають права мобілізувати. Якщо ж це все-таки відбулося, такий військовий має право оскаржити незаконну мобілізацію через суд.

військовий призов мобілізація оскарження
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
