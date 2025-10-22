Отсрочка от мобилизации в ноябре 2025 года - когда подавать заявление на продление

Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Продление отсрочки от мобилизации должно, в принципе, произойти автоматически. Но существуют варианты, когда нужно снова подать заявление о продлении, юристы объяснили, когда именно это стоит сделать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Продолжение отсрочки — автоматически или вручную

Несмотря на процесс всеобщей мобилизации, который продолжается в Украине, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку.

К юристам обратился гражданин, у которого есть отсрочка, срок действия которой завершается 5 ноября.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему что-то делать для продления отсрочки или это произойдет автоматически.

"В общем Вам должны продлить отсрочку автоматически", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда подать заявление на продление отсрочки

Юристы также объяснили, когда стоит подавать заявление о продлении отсрочки.

"Обычно заявление подают за неделю до окончания действующей отсрочки", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Владислав Дерий конкретизировал ситуацию для гражданина, объяснив, как именно он должен поступить.

"Если Вы хотите перестраховаться, то можете 28-29 октября подать заявление об отсрочке (приложение 4 постановления КМУ 560) и документы, которые ее подтверждают — "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении в адрес ТЦК, где Вы состоите на учете", — подчеркнул Дерий.

