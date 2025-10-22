Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Продление отсрочки в ноябре — когда подавать заявление

Продление отсрочки в ноябре — когда подавать заявление

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 20:00
обновлено: 17:44
Отсрочка от мобилизации в ноябре 2025 года - когда подавать заявление на продление
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today

Продление отсрочки от мобилизации должно, в принципе, произойти автоматически. Но существуют варианты, когда нужно снова подать заявление о продлении, юристы объяснили, когда именно это стоит сделать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Продолжение отсрочки — автоматически или вручную

Несмотря на процесс всеобщей мобилизации, который продолжается в Украине, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку.

К юристам обратился гражданин, у которого есть отсрочка, срок действия которой завершается 5 ноября.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему что-то делать для продления отсрочки или это произойдет автоматически.

"В общем Вам должны продлить отсрочку автоматически", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Когда подать заявление на продление отсрочки

Юристы также объяснили, когда стоит подавать заявление о продлении отсрочки.

"Обычно заявление подают за неделю до окончания действующей отсрочки", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Владислав Дерий конкретизировал ситуацию для гражданина, объяснив, как именно он должен поступить.

"Если Вы хотите перестраховаться, то можете 28-29 октября подать заявление об отсрочке (приложение 4 постановления КМУ 560) и документы, которые ее подтверждают — "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении в адрес ТЦК, где Вы состоите на учете", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях продление отсрочки для ухода невозможно.

Добавим, мы сообщали о том, продлят ли отсрочку родственнику погибшего автоматически.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации