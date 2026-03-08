Юрист ответил, могут ли ТЦК вручить повестку забронированным гражданам

Подача и рассмотрение заявления в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за российской агрессии, из-за чего военнообязанные граждане до сих пор получают повестки. Однако не все знают, что делать тем людям, которые получили повестку, по имеют при этом бронь или отсрочку от мобилизации.

Как сообщает Новини.LIVE, ответ на это в комментарии РБК-Украина сказал адвокат Ярослав Хливный.

Могут ли ТЦК вручить повестку забронированным лицам

Юрист пояснил, что наличие отсрочки или бронирования не означает, что человеку вообще не могут вручить повестку. По его словам, такой документ является официальным способом коммуникации между ТЦК и гражданином и может касаться разных вопросов, в частности уточнения учетных данных или других процедур.

"Повестку может получить любой, независимо от того, имеет ли он отсрочку или бронирование", — сказал Ярослав Хливный.

Он добавил, что многие ошибочно полагают, что если у человека есть отсрочка, можно не реагировать на вызовы в ТЦК. Однако действующее законодательство обязывает отвечать на такие уведомления даже при наличии документов, которые освобождают от призыва.

Юрист также предупредил, что игнорирование повестки может иметь юридические последствия. В случае неявки в ТЦК без уважительной причины после получения вызова человеку может грозить штраф или даже объявление в розыск.

При этом важно учитывать, что повестки бывают разных видов. Их могут вручать, например, для уточнения учетных данных или прохождения отдельных процедур, а не исключительно для мобилизации.

По этой причине адвокат советует после получения повестки прийти в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или бронирование. В таком случае мобилизация не состоится, а военнообязанный выполнит требования закона.

