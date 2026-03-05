Видео
Как получить отсрочку через "Резерв+"

Как получить отсрочку через "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 02:55
Отсрочка в Резерв+ - как оформить онлайн
Оформление отсрочки через "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. При этом есть категория граждан, которые имеют право на отсрочку и могут ее оформить через приложение "Резерв+".

Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны пишет, как это можно сделать.

Читайте также:

Как получить отсрочку от мобилизации онлайн

Для того, чтобы оформить отсрочку дистанционно, нужно зайти в приложение "Резерв+" и реализовать следующий алгоритм:

  • отправить запрос на отсрочку;
  • после система автоматически светит данные с государственными реестрами и проверит наличие законных оснований на отсрочку;
  • в случае подтверждения права отсрочку предоставят автоматически, а информацией о ней появится в электронном военно-учетном документе.

В Минобороны добавили, что процедура полностью автоматизирована и не требует сбора справок, подачи бумажных заявлений или личного визита в ТЦК либо ЦПАУ. Как правило, весь процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов.

Напомним, недавно в Министерстве обороны объяснили, что делать, если пропадают отсрочки в "Резерв+". Речь о случаях, когда есть уведомление о возможном продлении документа, но по факту он не появляется.

Также мы писали, где оформлять отсрочку для ухода за родственником — в ЦПАУ или "Резерв+".

Минобороны мобилизация документы война в Украине отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
