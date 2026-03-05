Отсрочка в Резерв+ - как оформить онлайн

Оформление отсрочки через "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. При этом есть категория граждан, которые имеют право на отсрочку и могут ее оформить через приложение "Резерв+".

Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны пишет, как это можно сделать.

Как получить отсрочку от мобилизации онлайн

Для того, чтобы оформить отсрочку дистанционно, нужно зайти в приложение "Резерв+" и реализовать следующий алгоритм:

отправить запрос на отсрочку;

после система автоматически светит данные с государственными реестрами и проверит наличие законных оснований на отсрочку;

в случае подтверждения права отсрочку предоставят автоматически, а информацией о ней появится в электронном военно-учетном документе.

В Минобороны добавили, что процедура полностью автоматизирована и не требует сбора справок, подачи бумажных заявлений или личного визита в ТЦК либо ЦПАУ. Как правило, весь процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов.

