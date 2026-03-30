Главная Мобилизация Сырский оценил процесс мобилизации в Украине

Сырский оценил процесс мобилизации в Украине

Дата публикации 30 марта 2026 23:24
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оценивает мобилизацию в Украине на 6-7 из 10. Он также отметил, что справедливым этот процесс будет тогда, когда все граждане будут выполнять свой воинский долг.

Об этом Сырский сказал в интервью ICTV в понедельник, 30 марта, передает Новини.LIVE.

Сырский о мобилизации в Украине

"Любого командира спроси сейчас на фронте (Чего не хватает. — Ред.), то если два года назад это были снаряды, ракеты, то сейчас — люди. Подготовленные люди, подготовленные военнослужащие, которые обучены, которые готовы выполнять свой воинский долг", — отметил Сирский.

Сырский подчеркнул, что мобилизация является основным источником пополнения потребностей ВСУ. Главная задача, по его словам, сделать так, чтобы этот процесс происходил "как можно комфортнее" для людей.

"То есть, чтобы не было нарушений, нарушений законодательства, не было нарушений в тех процедурах, которые применяются при проведении мобилизации", — пояснил Главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что опасается необъективно проанализировать мобилизацию. В то же время Сырский таки дал свою оценку процессу.

"Ну на уровне, наверное, 6-7. Хотелось бы больше и качества подготовки, и больше получать мотивированных людей", — оценил процесс мобилизации Головко.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине с 1 апреля процесс всеобщей мобилизации изменится. В частности, украинцам будут присылать электронные повестки. В то же время бумажные повестки впоследствии перестанут вручать.

Также мы рассказывали о том, что во время всеобщей мобилизации студенты, которым больше 25 лет, имеют право на отсрочку. В то же время ее предоставляют не всем. Есть определенные категории, которым должен соответствовать военнообязанный.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
