Главная Мобилизация Сырский высказался относительно уклонистов

Дата публикации 31 марта 2026 04:30
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: кадр из видео

В условиях российской агрессии военнообязанные должны выполнять свой гражданский долг. Агрессор наступает. Украинцы должны защитить свое государство, своих детей, своих близких.

Об этом в интервью ICTV заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Отношение Сырского к уклонистам

По мнению Главнокомандующего ВСУ, тем, кто сейчас пытается избежать призыва, после войны должно быть стыдно смотреть в глаза своим детям.

"Я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям. Наверное, здесь более такой моральный стимул должен быть, осознание своего долга. Мы же все воюем", — сказал Сырский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Александр Сырский оценил мобилизацию. По мнению Главнокомандующего ВСУ, сейчас качество этого процесса — от шести до семи баллов. Надо больше подготовки и мотивированных людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского писал, что в Украине усовершенствуют подготовку в учебных центрах. Планируют уделять больше внимания адаптации новобранцев на полигонах. Кроме того, позаботятся о защите мест подготовки от обстрелов: организуют воздушное прикрытие.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
