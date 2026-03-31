Сырский высказался относительно уклонистов

В условиях российской агрессии военнообязанные должны выполнять свой гражданский долг. Агрессор наступает. Украинцы должны защитить свое государство, своих детей, своих близких.

Об этом в интервью ICTV заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Отношение Сырского к уклонистам

По мнению Главнокомандующего ВСУ, тем, кто сейчас пытается избежать призыва, после войны должно быть стыдно смотреть в глаза своим детям.

"Я не знаю, как они будут смотреть после войны в глаза друг другу, своим детям. Наверное, здесь более такой моральный стимул должен быть, осознание своего долга. Мы же все воюем", — сказал Сырский.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Александр Сырский оценил мобилизацию. По мнению Главнокомандующего ВСУ, сейчас качество этого процесса — от шести до семи баллов. Надо больше подготовки и мотивированных людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Александра Сырского писал, что в Украине усовершенствуют подготовку в учебных центрах. Планируют уделять больше внимания адаптации новобранцев на полигонах. Кроме того, позаботятся о защите мест подготовки от обстрелов: организуют воздушное прикрытие.