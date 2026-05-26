Оформил инвалидность после СОЧ: сначала надо вернуться в армию

Задержанный военнослужащий. Фото: "Громадське радіо"

Граждане с инвалидностью не подлежат военной службе. Но если гражданин оформил инвалидность после самовольного оставления части, ему все равно придется вернуться в ВСУ. Но потом такого военного должны направить на ВВК и, подтвердив факт инвалидности, уволят в запас.

Что такое СОЧ и какое за него наказание

Во время полномасштабной российско-украинской войны часть военнослужащих ВСУ покинула расположение своих подразделений без разрешения командиров. Этот процесс называется СОЧ, самовольное оставление части.

СОЧ является серьезным правонарушением. Против таких военнослужащих открывают уголовные дела.

Поэтому военный, который совершил СОЧ, может получить серьезное судебное наказание, в виде лишения свободы. Но, вместе с тем, военнослужащий имеет право вернуться с СОЧ на службу в армии.

Даже с инвалидностью СОЧник должен вернуться на службу

К юристам обратился гражданин, который сейчас находится в СОЧ. Он рассказал, что его мобилизовали в процессе оформления инвалидности.

Совершив самовольное оставление воинской части, гражданин завершил процесс установления инвалидности. Теперь мужчина интересуется, как он может выйти из статуса СОЧ.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил: "Чтобы закрыть СОЧ, Вам нужно вернуться на службу через военную службу правопорядка. Затем Вас должны направить на ВВК, а следующим шагом будет подача рапорта об увольнении на основании состояния здоровья".

