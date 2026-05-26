Оформив інвалідність після СЗЧ: спочатку треба повернутись в армію
Громадяни з інвалідністю не підлягають військовій службі. Але якщо громадянин оформив інвалідність після самовільного залишення частини, йому все одно доведеться повернутися в ЗСУ. Але потім такого військового мають направити на ВЛК і, підтвердивши факт інвалідності, звільнять в запас.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Що таке СЗЧ і яке за нього покарання
Під час повномасштабної російсько-української війни частина військовослужбовців ЗСУ залишила розташування своїх підрозділів без дозволу командирів. Цей процес називається СЗЧ, самовільне залишення частини.
СЗЧ є серйозним правопорушенням. Проти таких військовослужбовців відкривають кримінальні справи.
Тож військовий, який здійснив СЗЧ, може отримати серйозне судове покарання, у вигляді позбавлення волі. Але, разом з тим, військовослужбовець має право повернутися із СЗЧ на службу в армії.
Навіть з інвалідністю СЗЧівець має повернутися на службу
До юристів звернувся громадянин, який зараз перебуває в СЗЧ. Він розповів, що його мобілізували в процесі оформлення інвалідності.
Здійснивши самовільне залишення військової частини, громадянин завершив процес встановлення інвалідності. Тепер чоловік цікавиться, як він може вийти із статусу СЗЧ.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Щоб закрити СЗЧ, Вам потрібно повернутись на службу через військову службу правопорядку. Потім Вас повинні направити на ВЛК, а наступним кроком буде подача рапорту про звільнення на підставі стану здоров'я".
