Головна Мобілізація Оформив інвалідність після СЗЧ: спочатку треба повернутись в армію

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 12:20
Затриманий військовослужбовець. Фото: "Громадське радіо"

Громадяни з інвалідністю не підлягають військовій службі. Але якщо громадянин оформив інвалідність після самовільного залишення частини, йому все одно доведеться повернутися в ЗСУ. Але потім такого військового мають направити на ВЛК і, підтвердивши факт інвалідності, звільнять в запас.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке СЗЧ і яке за нього покарання

Під час повномасштабної російсько-української війни частина військовослужбовців ЗСУ залишила розташування своїх підрозділів без дозволу командирів. Цей процес називається СЗЧ, самовільне залишення частини.

СЗЧ є серйозним правопорушенням. Проти таких військовослужбовців відкривають кримінальні справи.

Тож військовий, який здійснив СЗЧ, може отримати серйозне судове покарання, у вигляді позбавлення волі. Але, разом з тим, військовослужбовець має право повернутися із СЗЧ на службу в армії.

Навіть з інвалідністю СЗЧівець має повернутися на службу

До юристів звернувся громадянин, який зараз перебуває в СЗЧ. Він розповів, що його мобілізували в процесі оформлення інвалідності.

Здійснивши самовільне залишення військової частини, громадянин завершив процес встановлення інвалідності. Тепер чоловік цікавиться, як він може вийти із статусу СЗЧ.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Щоб закрити СЗЧ, Вам потрібно повернутись на службу через військову службу правопорядку. Потім Вас повинні направити на ВЛК, а наступним кроком буде подача рапорту про звільнення на підставі стану здоров'я".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто і де провадить слідство у справах про СЗЧ.

Самовільне залишення військової частини вважається серйозним правопорушенням. Кримінальні справи військовослужбовців у СЗЧ провадить Державне бюро розслідувань.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які права має військовий, перебуваючи в СЗЧ до трьох днів.

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
