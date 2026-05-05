Онкология у жены: увольнение из ВСУ законно

Военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если у его жены обнаружили онкологическое заболевание. Увольнение возможно в случае установления для жены группы инвалидности. При этом уволиться военнослужащий может даже тогда, когда жена не нуждается в постоянном постороннем уходе.

Увольнение из рядов ВСУ

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, могут быть уволены в запас. Для этого они должны иметь соответствующее определенное законом основание.

В целом эти основания не отличаются от тех, которые дают право на отсрочку от мобилизации. Это, в частности, может быть состояние здоровья как самого военнослужащего, так и его близких родственников.

К юристам обратился гражданин, который находится в рядах ВСУ. Он рассказал, что у его жены диагностировали онкологическое заболевание, после удаления щитовидной железы, где и была обнаружена опухоль, женщина получила третью группу инвалидности.

Онкологическая инвалидность жены как фактор для увольнения

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право уволиться из рядов ВСУ из-за инвалидности жены. Формальным основанием в такой ситуации, отметил военнослужащий, является именно факт онкологического заболевания.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что в обстоятельствах, описанных военнослужащим, он сможет уволиться из армии. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если инвалидность установлена вследствие онкологии, то Вы имеете право на увольнение с военной службы".

По словам юриста, в такой ситуации на увольнение никоим образом не влияет группа инвалидности или другие факторы. Дерий подчеркнул: "Вы можете уволиться, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе".

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить, в частности, по определенным семейным обстоятельствам. К примеру, для ухода за членом семьи.

Граждане могут оформить отсрочку от призыва, если ухаживают за близким родственником. Но даже тяжелое, онкологическое заболевание не является основанием для отсрочки без соблюдения ключевого условия.