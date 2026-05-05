Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Онкология у жены: увольнение из ВСУ законно

Онкология у жены: увольнение из ВСУ законно

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 20:00
Онкология у жены: увольнение из ВСУ законно
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если у его жены обнаружили онкологическое заболевание. Увольнение возможно в случае установления для жены группы инвалидности. При этом уволиться военнослужащий может даже тогда, когда жена не нуждается в постоянном постороннем уходе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из рядов ВСУ

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, могут быть уволены в запас. Для этого они должны иметь соответствующее определенное законом основание.

В целом эти основания не отличаются от тех, которые дают право на отсрочку от мобилизации. Это, в частности, может быть состояние здоровья как самого военнослужащего, так и его близких родственников.

К юристам обратился гражданин, который находится в рядах ВСУ. Он рассказал, что у его жены диагностировали онкологическое заболевание, после удаления щитовидной железы, где и была обнаружена опухоль, женщина получила третью группу инвалидности.

Читайте также:

Онкологическая инвалидность жены как фактор для увольнения

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право уволиться из рядов ВСУ из-за инвалидности жены. Формальным основанием в такой ситуации, отметил военнослужащий, является именно факт онкологического заболевания.

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что в обстоятельствах, описанных военнослужащим, он сможет уволиться из армии. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если инвалидность установлена вследствие онкологии, то Вы имеете право на увольнение с военной службы".

По словам юриста, в такой ситуации на увольнение никоим образом не влияет группа инвалидности или другие факторы. Дерий подчеркнул: "Вы можете уволиться, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, можно ли оформить отсрочку, если жена больна раком.

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить, в частности, по определенным семейным обстоятельствам. К примеру, для ухода за членом семьи.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, предоставит ли ТЦК отсрочку для ухода за дедушкой с онкологией.

Граждане могут оформить отсрочку от призыва, если ухаживают за близким родственником. Но даже тяжелое, онкологическое заболевание не является основанием для отсрочки без соблюдения ключевого условия.

ВСУ увольнение онкозаболевание
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации