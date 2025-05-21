Мобилизация 2025 — можно ли оформить отсрочку, если жена больна раком

Отсрочка для ухода за женой. Фото: google.com

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить, в частности, по определенным семейным обстоятельствам. К примеру, для ухода за членом семьи.

Можно ли оформить отсрочку от военной службы мужчине, если его жена больна раком, объясняем далее в материале.

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В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от мобилизации может быть предоставлена, если:

муж является единственным трудоспособным членом семьи, который ухаживает за больной женой, которая нуждается в постоянном постороннем уходе;

болезнь должна быть подтверждена документально.

Одно из главных условий — нет других родственников, которые могут осуществлять уход. При этом жене необязательно иметь инвалидность. Важно, что она нуждается в постоянном постороннем уходе, что подтверждается медицинскими документами.

Документы, которые необходимо иметь для получения отсрочки:

медицинское заключение об онкозаболевании жены;

справка о необходимости постороннего ухода;

документы, подтверждающие состав семьи;

справка об отсутствии других трудоспособных лиц, которые могут ухаживать.

Мужчина подписывает документы в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

Когда военнообязанному откажут в отсрочке

Отсрочку не предоставят, если:

жена не признана нуждающейся в постоянном постороннем уходе;

есть другие родственники, которые могут предоставить уход;

нет медицинского заключения, или оно не соответствует требованиям.

Ранее мы сообщали, кто может оформить отсрочку в "Резерв+".

Напомним, мы писали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

Также мы информировали, может ли мужчина получить отсрочку, если жена служит в ВСУ.