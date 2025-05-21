Мобилизация 2025 — можно ли оформить отсрочку, если жена больна раком

Уход за женой, больной раком — можно ли оформить отсрочку
В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Ее могут предоставить, в частности, по определенным семейным обстоятельствам. К примеру, для ухода за членом семьи.
Можно ли оформить отсрочку от военной службы мужчине, если его жена больна раком, объясняем далее в материале.
Онкология у жены — когда отсрочка возможна
В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от мобилизации может быть предоставлена, если:
- муж является единственным трудоспособным членом семьи, который ухаживает за больной женой, которая нуждается в постоянном постороннем уходе;
- болезнь должна быть подтверждена документально.
Одно из главных условий — нет других родственников, которые могут осуществлять уход. При этом жене необязательно иметь инвалидность. Важно, что она нуждается в постоянном постороннем уходе, что подтверждается медицинскими документами.
Документы, которые необходимо иметь для получения отсрочки:
- медицинское заключение об онкозаболевании жены;
- справка о необходимости постороннего ухода;
- документы, подтверждающие состав семьи;
- справка об отсутствии других трудоспособных лиц, которые могут ухаживать.
Когда военнообязанному откажут в отсрочке
Отсрочку не предоставят, если:
- жена не признана нуждающейся в постоянном постороннем уходе;
- есть другие родственники, которые могут предоставить уход;
- нет медицинского заключения, или оно не соответствует требованиям.
Ранее мы сообщали, кто может оформить отсрочку в "Резерв+".
Напомним, мы писали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.
Также мы информировали, может ли мужчина получить отсрочку, если жена служит в ВСУ.
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