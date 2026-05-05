Онкологія у дружини: звільнення із ЗСУ законне

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець може звільнитися з лав Збройних сил України, якщо у його дружини виявили онкологічне захворювання. Звільнення можливе у випадку встановлення для дружини групи інвалідності. При цьому звільнитися військовослужбовець може навіть тоді, коли дружина не потребує постійного стороннього догляду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з лав ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять військову службу в складі Збройних сил України, можуть бути звільнені в запас. Для цього вони повинні мати відповідну визначену законом підставу.

Загалом ці підстави не відрізняються від тих, які надають право на відстрочку від мобілізації. Це, зокрема, може бути стан здоров’я як самого військовослужбовця, так і його близьких родичів.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у лавах ЗСУ. Він розповів, що у його дружини діагностували онкологічне захворювання, після видалення щитовидної залози, де і була виявлена пухлина, жінка отримала третю групу інвалідності.

Читайте також:

Онкологічна інвалідність дружини як чинник для звільнення

Громадянин поцікавився, чи має він право звільнитися з лав ЗСУ через інвалідність дружини. Формальною підставою у такій ситуації, зазначив військовослужбовець, є саме факт онкологічного захворювання.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що у обставинах, описаних військовослужбовцем, він зможе звільнитися з армії. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо інвалідність встановлена внаслідок онкології, то Ви маєте право на звільнення з військової служби".

За словами юриста, у такій ситуації на звільнення жодним чином не впливає група інвалідності чи інші фактори. Дерій наголосив: "Ви можете звільнитися, навіть якщо Ваша дружина не потребує постійного стороннього догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна оформити відстрочку, якщо дружина хвора на рак.

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від мобілізації. Її можуть надати, зокрема, за певними сімейними обставинами. До прикладу, для догляду за членом сім'ї.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи надасть ТЦК відстрочку для догляду за дідусем з онкологією.

Громадяни можуть оформити відстрочку від призову, якщо доглядають за близьким родичем. Але навіть важке, онкологічне захворювання не є підставою для відстрочки без дотримання ключової умови.