Мобилизация в Украине — когда инвалидность не означает исключения из военного учета

Мобилизация лиц с инвалидностью. Фото: freepik.com

В Украине, как правило, лицо с инвалидностью не военнообязанное и его не могут мобилизовать даже во время действия особого периода. Однако в отдельных случаях инвалидность не является причиной исключения из военного учета, поэтому человек остается военнообязанным.

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Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень на своей странице в социальной сети. Он объяснил, в каких случаях мужчину с инвалидностью не исключают из военного учета.

Как рассказал правозащитник, военнообязанное лицо могут исключить из военного учета исключительно на основании заключения военно-врачебной комиссии о полной непригодности к военной службе.

Как известно, далеко не все диагнозы, которые дают основания по установлению инвалидности, свидетельствуют о полной непригодности к военной службе. К примеру, лица с третьей группой инвалидности, имеющие легкую степень ограничения способности к труду и социальной адаптации из-за состояния своего здоровья могут проходить военную службу.

Соответственно, лица, признанные пригодными к военной службе с определенными ограничениями, не подлежат исключению из военного учета.

"Здесь нужно понимать, что МСЭК и ВВК — это не пересекающиеся параллельные вселенные. МСЭК никоим образом не влияет на ВВК, ВВК никак не может влиять на МСЭК. Многие боятся, что если он с инвалидностью придет на военно-врачебную комиссию, его признают пригодным к военной службе, это может отменить инвалидность или же стать поводом для призыва", — говорит адвокат, подчеркивая, что ВВК не отменяет инвалидность.

Важно: мобилизация лиц с инвалидностью возможна исключительно по их собственному желанию — они освобождаются от призыва, но могут служить, если у них появится такое желание, по контракту. Это указано в ч. 2 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее мы сообщали, кому необходима справка о снятии с военного учета и как получить этот документ.

Напомним, мы писали, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию исключенным из военного учета.

Также мы информировали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.