Опекун ребенка-сироты имеет право выезжать из Украины за границу

Военнообязанные граждане имеют право на выезд за границу во время войны, если имеют на это законные основания. Одним из таких оснований является осуществление опеки над несовершеннолетним сиротой. В такой ситуации можно выезжать за границу даже самостоятельно, без сопровождения ребенка.

Выезд за границу и опека над несовершеннолетним сиротой

Выезд из Украины за границу в условиях полномасштабной войны является ограниченным. Это решение было принято после введения военного положения на всей территории страны.

Вместе с тем, часть граждан имеет право выезжать за границу даже в нынешних условиях. Это возможно при наличии отсрочки или бронирования.

К юристам обратился гражданин, который является опекуном ребенка-сироты. Мужчина отметил, что этот процесс является формализованным, существует соответствующее решение государственной структуры об установлении опеки.

Выезд возможен даже без сироты

Гражданин поинтересовался, может ли он выехать за границу для сопровождения ребенка, над которым осуществляет опеку. Юристы, отвечая на этот вопрос, заверили, что такое право у гражданина есть.

Так, адвокат Юрий Айвазян напомнил: "В пункте 2-6 Правил пересечения границы указано, что право на выезд имеют военнообязанные лица, которые не подлежат призыву по мобилизации. Это означает, что определенные группы граждан, независимо от общих ограничений, могут покидать территорию Украины без дополнительных разрешений ТЦК. Одной из таких групп являются опекуны детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил законность выезда, причем даже без формального присутствия ребенка на границе: "В целом Ваше основание для отсрочки дает право на пересечение границы как с ребенком, так и без него. Проблем не должно быть".

Если гражданину запретили выезд из Украины, он должен получить письменное "Решение об отказе в пересечении государственной границы Украины". Именно этот документ является основанием для начала процедуры обжалования отказа.

Гражданин может выезжать за границу в роли сопровождения того или иного лица, которое признано недееспособным. Для этого необязательно даже, чтобы человек имел официально подтвержденную инвалидность.