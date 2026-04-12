Опікун дитини-сироти має право виїжджати з України за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: "Західний кордон"

Військовозобов’язані громадяни мають право на виїзд за кордон під час війни, якщо мають на це законні підстави. Однією із таких підстав є здійснення опіки над неповнолітньою сиротою. В такій ситуації можна виїжджати за кордон навіть самостійно, без супроводу дитини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон і опіка над неповнолітньою сиротою

Виїзд з України за кордон в умовах повномасштабної війни є обмеженим. Це рішення було ухвалене після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Разом з тим, частина громадян має право виїжджати за кордон навіть у нинішніх умовах. Це можливо за наявності відстрочки чи бронювання.

До юристів звернувся громадянин, який є опікуном дитини-сироти. Чоловік наголосив, що цей процес є формалізованим, існує відповідне рішення державної структури про встановлення опіки.

Виїзд можливий навіть без сироти

Громадянин поцікавився, чи може він виїхати за кордон для супроводу дитини, над якою здійснює опіку. Юристи, відповідаючи на це питання, запевнили, що таке право у громадянина є.

Так, адвокат Юрій Айвазян нагадав: "У пункті 2-6 Правил перетинання кордону зазначено, що право на виїзд мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову під час мобілізації. Це означає, що певні групи громадян, незалежно від загальних обмежень, можуть залишати територію України без додаткових дозволів ТЦК. Однією з таких груп є опікуни дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив законність виїзду, причому навіть без формальної присутності дитини на кордоні: "Загалом Ваша підстава для відстрочки надає право на перетин кордону як з дитиною, так і без неї. Проблем не повинно бути".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, який документ має отримати громадянин після відмови йому у виїзді за кордон.

Якщо громадянину заборонили виїзд з України, він повинен отримати письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України". Саме цей документ є підставою для початку процедури оскарження відмови.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна виїхати за кордон, супроводжуючи особу без інвалідності.

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі супроводу тієї чи іншої особи, яка визнана недієздатною. Для цього необов’язково навіть, щоб людина мала офіційно підтверджену інвалідність.