Курсант, отчисленный из ВУЗа - куда его мобилизуют

Украинские курсанты. Фото: Studspravka

Отчисленный из военного высшего учебного заведения курсант может попасть в конкретное подразделение ВСУ, если имеет из этой воинской части отношение. Но этот документ все же не гарантирует зачисление в соответствующее подразделение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Отношение от воинской части

К юристам обратился гражданин, который решил отчислиться с обучения в военном высшем учебном заведении.

Мужчина объяснил, что он имеет отношение от конкретной воинской части, где хочет проходить военную службу, и поинтересовался, сможет ли он попасть в это подразделение.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что в целом это возможно, но не гарантировано.

"Рекомендательное письмо (отношение) — это письменное подтверждение от командира определенной воинской части о том, что он готов принять Вас на конкретную должность", — отметил юрист.

Когда курсанта отчисляют, отметил Дерий, военный вуз готовит приказ и документы для перевода.

"Если на момент оформления документов у Вас уже есть на руках оригинал отношения, Вы должны подать рапорт на имя начальника ВВУЗа с просьбой направить Вас именно в эту часть", — отметил юрист.

Когда отношение для экскурсанта не будет иметь значения

Но, добавил Владислав Дерий, существует несколько факторов, которые могут повлиять на желание гражданина.

Во-первых, сейчас действует перечень частей "приоритетного комплектования".

"Если часть, от которой Вы взяли отношение, не входит в этот список, а Генштаб имеет запрос на комплектование штурмовых или боевых бригад, Вас могут отправить по распределению сверху, игнорируя отношение", — пояснил юрист.

Во-вторых, окончательное решение о том, куда именно выписывать предписание, принимает руководство учебного заведения и соответствующее кадровое управление.

