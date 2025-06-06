Военные вузы - может ли мобилизованный пойти учиться в ВУЗы

Поступление мобилизованного в военный вуз — возможно ли это
Военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, может поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение. Но в некоторых случаях мобилизованному могут и отказать в обучении.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Рапорт для перевода в вуз
К юристам обратился мобилизованный гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право перевестись в военное высшее учебное заведение при условии поступления в этот вуз.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что теоретически такой вариант возможен, но нужно выполнить целый ряд условий.
"Чтобы мобилизованный военнослужащий смог поступить в ВУЗ, он должен подать рапорт через командира части о желании поступить в конкретный военный вуз", — подчеркнул в ответе Дерий.
Когда в воинской части могут отказать
Также нужно пройти профессионально-психологический отбор, военно-врачебную комиссию и физическую подготовку (при необходимости) и получить направление на поступление от командования части и Генштаба.
Военнослужащему могут отказать в переводе на обучение в военный вуз по нескольким причинам.
В частности, командир может мотивированно отказать в направлении, если военнослужащий критически нужен на месте.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Минобороны назвали востребованные специальности в ВУЗах.
Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина после отчисления из военного вуза.
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