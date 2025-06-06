Военные вузы - может ли мобилизованный пойти учиться в ВУЗы

Студенты военной академии. Фото: kvl.mil.gov.ua

Военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, может поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение. Но в некоторых случаях мобилизованному могут и отказать в обучении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Рапорт для перевода в вуз

К юристам обратился мобилизованный гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право перевестись в военное высшее учебное заведение при условии поступления в этот вуз.

Реклама

Юрист Владислав Дерий объяснил, что теоретически такой вариант возможен, но нужно выполнить целый ряд условий.

"Чтобы мобилизованный военнослужащий смог поступить в ВУЗ, он должен подать рапорт через командира части о желании поступить в конкретный военный вуз", — подчеркнул в ответе Дерий.

Реклама

Когда в воинской части могут отказать

Также нужно пройти профессионально-психологический отбор, военно-врачебную комиссию и физическую подготовку (при необходимости) и получить направление на поступление от командования части и Генштаба.

Военнослужащему могут отказать в переводе на обучение в военный вуз по нескольким причинам.

В частности, командир может мотивированно отказать в направлении, если военнослужащий критически нужен на месте.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Минобороны назвали востребованные специальности в ВУЗах.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать гражданина после отчисления из военного вуза.