Отец пропал без вести на фронте: три документа, необходимые для отсрочки сына

Гражданин с документами в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Сын военнослужащего, пропавшего без вести на фронте, имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы. Это, в частности, документ, подтверждающий родственные связи, а также выписка из реестра, в которой говорится об исчезновении отца без вести.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Некоторые виды отсрочки являются бессрочными, другие имеют четкий срок действия.

Отсрочка может быть предоставлена гражданину, в частности, по семейным обстоятельствам. Одним из таких обстоятельств является гибель или пропажа без вести на войне близкого родственника.

Право на отсрочку военнообязанный гражданин может получить в ситуации, когда погибший родственник был военнослужащим. Гибель гражданских лиц в результате российских обстрелов или атак не является основанием для получения отсрочки.

Документы для отсрочки сына пропавшего без вести воина

К юристам обратился гражданин, чей отец ранее ушел на войну. Спустя некоторое время этот мужчина пропал без вести.

Гражданин поинтересовался, как ему оформить отсрочку от призыва. В частности, какие именно документы необходимо предоставить.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что, кроме военно-учетного документа, в такой ситуации обязательно нужно предоставить еще два важных документа. Дерий пояснил, какие именно: "Это документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о рождении), и выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, продлевается ли отсрочка для родственника погибшего военнослужащего автоматически.

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации. Продление такой отсрочки, согласно действующему законодательству, должно происходить автоматически, но на практике есть нюансы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли отчим погибшего военнослужащего право на отсрочку.

Родственники военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время войны, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако отчим не относится к числу близких родственников, поэтому не может оформить отсрочку от призыва, если у его жены на войне погибли сын или дочь.