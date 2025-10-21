Видео
Отсрочка родственника погибшего — продлят ли автоматически

Дата публикации 21 октября 2025 12:20
обновлено: 16:40
Продление отсрочки - продлят ли отсрочку родственнику погибшего военного автоматически
Прощание с погибшим военным. Фото: dobra-rada.gov.ua

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации. Продление такой отсрочки, согласно действующему законодательству, должно происходить автоматически, но на практике есть нюансы.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка должна быть продлена автоматически...

Родственники военнослужащих, погибших на фронтах российско-украинской войны имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратилась мать такого гражданина, поинтересовавшись, нужно ли ее сыну продлевать отсрочку — или этот процесс продлевается автоматически.

"Вообще отсрочка должна быть продлена автоматически без подачи сыном дополнительных документов", — пояснил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил возможность автоматического продления отсрочки.

"Законодательством предусмотрено, что отсрочка должна быть продлена автоматически", — заверил Дерий.

...и лучше позаботиться о продлении отсрочки собственноручно

Вместе с тем, отметили юристы, на практике ситуация может отличаться от того, что предусмотрено законодательством.

"При существующей практике лучше подать заявление и подтверждающие документы в ТЦК снова", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, добавил, что гражданину можно и не посещать территориальный центр комплектования лично.

"Я рекомендую заказным письмом повторно направить пакет документов об отсрочке в ТЦК", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях продление отсрочки для ухода невозможно.

Добавим, мы сообщали о том, когда родственники не влияют на отсрочку от мобилизации для ухода.

мобилизация отсрочка военнообязанные военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
