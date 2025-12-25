Видео
Україна
Главная Мобилизация Отказ от присяги — последствия для мобилизованного

Отказ от присяги — последствия для мобилизованного

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 15:25
Присяга в ВСУ - санкции за отказ от присяги
Процесс принятия военной присяги. Фото: Объединенный учебно-тренировочный центр

Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины должны принять военную присягу. За отказ от этого шага к военнослужащему могут быть применены серьезные санкции.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Что такое отказ от присяги

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, по его мнению, незаконно.

Мужчина заявил, что из-за этого отказывается принимать военную присягу.

Мобилизованный поинтересовался, какие санкции могут быть к нему применены в связи с таким отказом.

"За отказ от присяги, могут инкриминировать, как уклонение от мобилизации", — пояснил ему в ответе юрист Евгений Корнийчук.

Уголовная или административная ответственность

Уклонение от мобилизации, согласно действующему законодательству, является уже не административным, а уголовным правонарушением.

"За это предусмотрена уголовная ответственность", — подтвердил в комментарии Евгений Корнийчук.

Таким образом, за отказ от принятия присяги мобилизованного гражданина могут приговорить даже к лишению свободы.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус имеет курсант до принятия присяги.

Добавим, мы сообщали о том, есть ли разница в наказании за самовольное оставление воинской части до или после присяги.

суд ВСУ армия мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
