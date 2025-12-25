Присяга в ВСУ - санкции за отказ от присяги

Отказ от присяги — последствия для мобилизованного
Мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины должны принять военную присягу. За отказ от этого шага к военнослужащему могут быть применены серьезные санкции.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.
Что такое отказ от присяги
К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, по его мнению, незаконно.
Мужчина заявил, что из-за этого отказывается принимать военную присягу.
Мобилизованный поинтересовался, какие санкции могут быть к нему применены в связи с таким отказом.
"За отказ от присяги, могут инкриминировать, как уклонение от мобилизации", — пояснил ему в ответе юрист Евгений Корнийчук.
Уголовная или административная ответственность
Уклонение от мобилизации, согласно действующему законодательству, является уже не административным, а уголовным правонарушением.
"За это предусмотрена уголовная ответственность", — подтвердил в комментарии Евгений Корнийчук.
Таким образом, за отказ от принятия присяги мобилизованного гражданина могут приговорить даже к лишению свободы.
