Україна
Головна Мобілізація Відмова від присяги — наслідки для мобілізованого

Відмова від присяги — наслідки для мобілізованого

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 15:25
Присяга в ЗСУ - санкції за відмову від присяги
Процес прийняття військової присяги. Фото: Об’єднаний навчально-тренувальний центр

Мобілізовані до лав Збройних сил України мають прийняти військову присягу. За відмову від цього кроку до військовослужбовця можуть бути застосовані серйозні санкції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Що таке відмова від присяги

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до лав Збройних сил України, на його думку, незаконно.

Чоловік заявив, що через це відмовляється приймати військову присягу.

Мобілізований поцікавився, які санкції можуть бути до нього застосовані у зв’язку із такою відмовою.

"За відмову від присяги, можуть інкримінувати, як ухилення від мобілізації", — пояснив йому у відповіді юрист Євген Корнійчук.

Кримінальна чи адміністративна відповідальність

Ухилення від мобілізації, згідно із чинним законодавством, є уже не адміністративним, а кримінальним правопорушенням.

"За це передбачено кримінальну відповідальність", — підтвердив у коментарі Євген Корнійчук.

Таким чином, за відмову від прийняття присяги мобілізованого громадянина можуть засудити навіть до позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус має курсант до прийняття присяги.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є різниця у покаранні за самовільне залишення військової частини до чи після присяги.

суд ЗСУ армія мобілізація військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
