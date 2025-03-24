Самовольное оставление части — в чем разница наказания до присяги или после

Подпись после присяги. Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Наказание за самовольное оставление воинской части не меняется с фактом принятия присяги. Мобилизованный уже в пункте распределения считается военнослужащим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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До присяги — военнослужащий или нет

Юрист Владислав Дерий, комментируя тему самовольного оставления военнослужащим своей части (боевой, тыловой или учебной), отметил, что на сам факт СОЧ и наказание за него не влияет момент, когда это произошло — до принятия присяги или после.

"Ведь независимо от того приняли Вы присягу или нет, то Вы имеете статус военнослужащего", — пояснил юрист.

Наказание за СОЧ до принятия присяги

Дерий подчеркнул, что уже пункт распределения, откуда мобилизованные попадают в учебные центры ВСУ, считается воинской частью, с соответствующими последствиями.

"Если вы находились в пункте распределения и самовольно оставили его, это может квалифицироваться как самовольное оставление части", — заверил юрист.

Поэтому, резюмировал Владислав Дерий, ответственность за СОЧ даже до момента принятия присяги точно такая же, как и после момента присяги. Законодательство не делает разницы в этих деяниях военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, где будет служить военнослужащий, который вернулся из СОЧ в армию.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях уголовные дела по СОЧ будут закрывать.