Самовольное оставление части — в чем разница наказания до присяги или после

СОЧ до или после присяги — разница в наказании
Наказание за самовольное оставление воинской части не меняется с фактом принятия присяги. Мобилизованный уже в пункте распределения считается военнослужащим.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
До присяги — военнослужащий или нет
Юрист Владислав Дерий, комментируя тему самовольного оставления военнослужащим своей части (боевой, тыловой или учебной), отметил, что на сам факт СОЧ и наказание за него не влияет момент, когда это произошло — до принятия присяги или после.
"Ведь независимо от того приняли Вы присягу или нет, то Вы имеете статус военнослужащего", — пояснил юрист.
Наказание за СОЧ до принятия присяги
Дерий подчеркнул, что уже пункт распределения, откуда мобилизованные попадают в учебные центры ВСУ, считается воинской частью, с соответствующими последствиями.
"Если вы находились в пункте распределения и самовольно оставили его, это может квалифицироваться как самовольное оставление части", — заверил юрист.
Поэтому, резюмировал Владислав Дерий, ответственность за СОЧ даже до момента принятия присяги точно такая же, как и после момента присяги. Законодательство не делает разницы в этих деяниях военнослужащего.
Напомним, мы ранее писали о том, где будет служить военнослужащий, который вернулся из СОЧ в армию.
Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях уголовные дела по СОЧ будут закрывать.
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