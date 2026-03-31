Отказ региональной ВВК не является поводом для мобилизации

Отказ региональной ВВК не является поводом для мобилизации

Дата публикации 31 марта 2026 20:00
Отказ региональной ВВК не является поводом для мобилизации
Военнообязанные граждане на осмотре. Фото: МОТЦК

Решение о непригодности гражданина к военной службе принимается на уровне региональной военно-врачебной комиссии. Отказ в таком заключении не означает автоматической мобилизации военнообязанного. В дальнейшем он должен пройти контрольный осмотр для подтверждения или отмены первичного диагноза.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и непригодность к службе

Ключевым элементом для проведения эффективной мобилизации в условиях полномасштабной войны является военно-врачебная комиссия. Именно на ВВК определяют пригодность того или иного гражданина к военной службе (в боевых или тыловых подразделениях).

В случае, если военнообязанный гражданин имеет серьезное заболевание, его могут признать непригодным к военной службе с последующим исключением с воинского учета. Но такое решение принимается не на уровне районных ТЦК.

Для того, чтобы подтвердить первичный вывод о непригодности гражданина к службе в ВСУ, его направляют на дополнительный осмотр в областную или следующую по рангу, региональную ВВК. Именно там должно быть принято соответствующее решение.

Что будет после отказа в РВЛК

К юристам обратился гражданин, дело которого о непригодности к военной службе передали в региональную ВВК. Мужчина рассказал, что решение на уровне РВЛК не было утверждено, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Юристы объяснили, что этот шаг не означает автоматическую мобилизацию гражданина. Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Из практики, такой ответ от Региональной ВВК это просто бюрократия и не является окончательным отказом, но свидетельствует о том, что Ваши медицинские документы вызвали у них определенные сомнения".

Юрист пояснил, что в дальнейшем гражданина ждет контрольный осмотр в областном ТЦК. Дерий отметил: "Это обычно более придирчивая проверка". Но вероятность получения статуса "непригоден к военной службе" у такого гражданина остается.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли право ТЦК направлять непригодного к военной службе гражданина на региональную ВВК.

Юристы объяснили, что гражданин, который после вердикта районной военно-врачебной комиссии был признан "непригодным к военной службе", не сразу получит статус "исключен с воинского учета". Для этого ТЦК должна направить такое лицо на дополнительное обследование в ВВК высшего уровня.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии высшего уровня могут рассматривать свидетельство о болезни военнообязанного.

Областная военно-врачебная комиссия, как и ВВК других уровней, имеют четко определенный срок рассмотрения свидетельств о болезни военнообязанных. Таким образом, они не могут затягивать признание граждан непригодными к военной службе бесконечно.

ВВК ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
