Відмова регіональної ВЛК не є приводом для мобілізації

Військовозобов’язані громадяни на огляді. Фото: МОТЦК

Рішення про непридатність громадянина до військової служби ухвалюється на рівні регіональної військово-лікарської комісії. Відмова у такому висновку не означає автоматичної мобілізації військовозобов’язаного. Надалі він має пройти контрольний огляд для підтвердження чи скасування первинного діагнозу.

ВЛК і непридатність до служби

Ключовим елементом для проведення ефективної мобілізації в умовах повномасштабної війни є військово-лікарська комісія. Саме на ВЛК визначають придатність того чи іншого громадянина до військової служби (у бойових чи тилових підрозділах).

У випадку, якщо військовозобов’язаний громадянин має серйозне захворювання, його можуть визнати непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку. Але таке рішення ухвалюється не на рівні районних ТЦК.

Для того, аби підтвердити первинний висновок про непридатність громадянина до служби в ЗСУ, його направляють на додатковий огляд в обласну чи наступну за рангом, регіональну ВЛК. Саме там має бути ухвалене відповідне рішення.

Що буде після відмови у РВЛК

До юристів звернувся громадянин, справу якого щодо непридатності до військової служби передали у регіональну ВЛК. Чоловік розповів, що рішення на рівні РВЛК не було затверджене, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Юристи пояснили, що цей крок не означає автоматичну мобілізацію громадянина. Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "З практики, така відповідь від Регіональної ВЛК це просто бюрократія і не є остаточною відмовою, але свідчить про те, що Ваші медичні документи викликали у них певні сумніви".

Юрист пояснив, що надалі на громадянина чекає контрольний огляд у обласному ТЦК. Дерій зазначив: "Це зазвичай більш прискіплива перевірка". Але імовірність отримання статусу "непридатний до військової служби" у такого громадянина залишається.

Юристи пояснили, що громадянин, який після вердикту районної військово-лікарської комісії був визнаний "непридатним до військової служби", не відразу отримає статус "виключений з військового обліку". Для цього ТЦК має направити таку особу на додаткове обстеження у ВЛК вищого рівня.

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.