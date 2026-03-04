Видео
Отпуск в армии — можно ли получить отпуск на БОВП

Отпуск в армии — можно ли получить отпуск на БОВП

Дата публикации 4 марта 2026 12:20
Отпуск по семейным обстоятельствам - когда можно получить
Подготовка военных на БЗВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин, мобилизованный в армию, может получить дополнительный отпуск, по семейным обстоятельствам. Это право распространяется даже на период прохождения военнослужащим базовой общей военной подготовки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отпуск на БОВП

После мобилизации военнообязанные граждане получают статус "военнослужащий". Они отправляются с ТЦК в учебные центры Вооруженных сил Украины.

В учебных центрах военнослужащие должны пройти курс базовой общей военной подготовки (БОВП). К юристам обратился гражданин, который как раз и проходит курс БОВП после мобилизации.

Мужчина рассказал, что его мать сломала руку и перенесла операцию (ей вставили титановую пластину). Гражданин поинтересовался, может ли он получить отпуск по семейным обстоятельствам, находясь в учебном центре.

"В целом шансы получить отпуск есть, но все зависит от доброй воли командования. Военный имеет полное юридическое право подать рапорт на отпуск по семейным обстоятельствам. Даже во время прохождения обучения на полигоне, ведь военнослужащие остаются людьми с правами на экстренный отпуск", — подчеркнул в комментарии к этой ситуации юрист Владислав Дерий.

Инструкция по получение отпуска

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что такое право у мобилизованного действительно есть, независимо от того, сколько он прослужил и где находится. "Причина для предоставления отпуска довольно уважительная, поскольку касается здоровья матери мужа, которая не имеет других близких родственников, способных оказать ей необходимую помощь после оперативного вмешательства", — отметил Айвазян.

Адвокат объяснил, как получить отпуск. "Если Вы имеете все необходимые подтверждающие медицинские документы о состоянии здоровья матери и отсутствии других членов семьи, то осталось подать рапорт командиру с просьбой предоставить отпуск по семейным обстоятельствам. В дальнейшем, все, к сожалению, будет зависеть от командира части", — резюмировал Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из мобилизованных не надо проходить БОВП после попадания в армию.

Причина прохождения курса базовой военной подготовки — устаревание знаний и навычек. Поэтому если мобилизованный и служил в армии раньше, все зависит от времени, которое прошло с момента завершения предыдущей службы. 

Добавим, мы сообщали о том, получают ли мобилизованные какие-то деньги во время БОВП.

Юристы подчеркнули, что период пребывания в учебном центре оплачивается с первого дня. Но это не классическая зарплата, а так называемое денежное обеспечение.

ВСУ семья отпуск мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
