БЗВП в армії - право на відпустку під час базової військової підготовки

Підготовка військових на БЗВП. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець, який був мобілізований до ЗСУ, має право на відпустку за сімейними обставинами. Юристи пояснили, чи поширюється це право на період проходження базової загальної військової підготовки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відпустка під час навчання

Після мобілізації військовозобов’язані громадяни отримують статус "військовослужбовець". Вони відправляються із ТЦК до навчальних центрів Збройних сил України.

У навчальних центрах військовослужбовці мають пройти курс базової загальної військової підготовки (БЗВП). До юристів звернувся громадянин, який саме і проходить курс БЗВП після мобілізації.

Чоловік розповів, що його мати зламала руку і перенесла операцію (їй вставили титанову пластину). Громадянин поцікавився, чи може він отримати відпустку за сімейними обставинами, перебуваючи у навчальному центрі.

"Загалом шанси отримати відпустку є, але все залежить від доброї волі командування. Військовий має повне юридичне право подати рапорт на відпустку за сімейними обставинами. Навіть, під час проходження навчання на полігоні, адже військовослужбовці залишаються людьми з правами на екстрену відпустку", — підкреслив у коментарі до цієї ситуації юрист Владислав Дерій.

Як отримати відпустку

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, зазначив, що таке право у мобілізованого справді є, незалежно від того, скільки він прослужив і де перебуває. "Причина для надання відпустки доволі поважна, оскільки стосується здоров'я матері чоловіка, яка не має інших близьких родичів, здатних надати їй необхідну допомогу після оперативного втручання", — зазначив Айвазян.

Адвокат пояснив, як саме отримати відпустку. "Якщо Ви маєте всі необхідні підтверджуючи медичні документи щодо стану здоров'я матері та відсутності інших членів родини, то залишилось подати рапорт до командира із проханням надати відпустку за сімейними обставинами. Надалі, все, на жаль, залежатиме від командира частини", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба проходити БЗВП тим мобілізованим, хто раніше служив в армії.

Навіть якщо мобілізований громадянин раніше відслужив строкову чи контрактну військову службу, він все одно повинен пройти етап базової загальної військової підготовки. У цій ситуації усе залежить від того, як давно відбувався процес військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки платять мобілізованим на БЗВП.

Перебування на базовій загальновійськовій підготовці оплачується з першого дня. Однак рекрути отримують не зарплату, а так зване грошове забезпечення.