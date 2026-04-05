Отпуск за границу военного: нужно предоставить все возможные документы

Военнослужащий с родственницей на вокзале.

Военный, который отправляется в отпуск, имеет право в этот период выехать за границу. Это право ему предоставляется при наличии родственников, которые там находятся временно или постоянно. Поэтому военнослужащему следует предоставить командиру своей воинской части документы, подтверждающие проживание родственников за пределами Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Заграничный отпуск для военных

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ежегодный отпуск во время службы в армии. Это право распространяется на всех военных, в том числе и тех, которые находятся на линии боевого соприкосновения и принимают непосредственное участие в военных действиях.

Отпуск военнослужащий может использовать по своему усмотрению, в частности, для того, чтобы посетить семью. У части военных семья после начала полномасштабной войны выехала из Украины в другие страны.

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, может ли он выехать во время отпуска за пределы Украины к семье. Юристы объяснили, что это возможно и как избежать лишних проблем при выезде за границу.

Нужны ли дополнительные документы

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что выезд за границу в такой ситуации не запрещен. И даже дополнительные документы (кроме загранпаспорта) нужны не пограничникам, а командиру воинской части для контроля за местом пребывания отпускника.

Поэтому, пояснил Айвазян, когда военнослужащий подает рапорт об отпуске, к нему целесообразно прикладывать копии документов, подтверждающих родственную связь с лицами за рубежом, к которым военный планирует выехать во время отпуска. Юрист назвал эти документы: "Это, например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, другие документы, из которых видно родство, а также документы, подтверждающие проживание родственников за рубежом: копию паспорта родственника, вида на жительство, справки об адресе, приглашения в произвольной форме или заявления от родственника о том, что он проживает по определенному адресу и будет принимать вас во время отпуска".

Адвокат пояснил, что прямого исчерпывающего перечня именно для ежегодного основного отпуска закон не устанавливает. Поэтому, добавил Юрий Айвазян, на практике лучше подать максимум возможных подтверждающих документов.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сколько может длиться отпуск военнослужащего по семейным обстоятельствам.

Кроме ежегодного основного отпуска, каждый военнослужащий имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Во время действия военного положения такой отпуск может предоставляться сроком до 10 дней, без учета дороги к месту отпуска.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда и по какой причине военнослужащий имеет право на получение дополнительного отпуска.

Военнослужащие, которые проходят лечение от серьезной болезни, травм или ранений, могут получить дополнительный отпуск сроком до 30 суток. Это решение должна принять военно-врачебная комиссия, учитывая состояние военного после лечения.