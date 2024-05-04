Отпуск для военных за границей — какие документы необходимо иметь и как написать рапорт

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Во время военного положения и общей мобилизации украинские военнослужащие могут отдохнуть за границей. Для этого нужно соблюсти необходимую процедуру сбора документов и подачи рапорта командиру части.

Новини.LIVE рассказывают, как украинскому военному уехать в отпуск за границу и на что обратить внимание при оформлении такого отпуска.

Читайте также:

Рапорт для выезда за границу

Чтобы военнослужащему выехать за границу на заслуженный отдых необходимо правильно сформулировать рапорт и указать следующее:

страну, куда отправляется военный;

адрес места жительства в этой стране.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах:

для воинской части;

для военного, чтобы командир части поставил отметку о принятии рапорта.

Рапорт необходимо подать в штаб воинской части для рассмотрения командиром не позднее, чем за 15 дней до начала отпуска. Стоит помнить, что решение о предоставлении отпуска в компетенции именно командира воинской части. Командир может разрешить выезд за границу в период отпуска, однако может и отказать.

Он оформляет свое решение в виде приказа, который предоставляет военнослужащему право выезда за пределы страны. Кроме того, для этих целей можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешена возможность пересечения государственной границы Украины.

Документы для выезда за границу во время отпуска

Перед началом отпуска важно получить выписку из приказа об отпуске, где будет указано разрешение на пересечение государственной границы Украины. После получения этого документа нужно зарегистрироваться в ВСП (военной службе правопорядка), а только после этого можно планировать выезд.

Также для путешествия за границу военнослужащий должен иметь следующие документы:

военно-учетный документ, удостоверение офицера или удостоверение военнослужащего;

отпускной билет с указанием "отпуск за границей" (если такой отметки у билета нет, необходимо иметь выписку из приказа с указанием выезда за границу);

действующий загранпаспорт.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации некоторых госслужащих, работающих в сельских, поселковых, городских советах, а также в районных и облсоветах, могут призвать в армию. Но полностью забронированы от мобилизации руководители этих государственных учреждений, то есть госслужащие категории "А".

Также военнообязанный, живущий не по месту регистрации, должен встать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту фактического проживания. После внесения данных в единый реестр мужчину автоматически снимут с учета в старом военкомате.