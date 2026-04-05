Відпустка за кордон військового: треба надати усі можливі документи

Військовий, який відправляється у відпустку, має право у цей період виїхати за кордон. Це право йому надається за наявності родичів, які там перебувають тимчасово чи постійно. Тож військовослужбовцю варто надати командиру своєї військової частини документи, які підтверджують проживання родичів за межами України.

Закордонна відпустка для військових

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на щорічну відпустку під час служби в армії. Це право розповсюджується на усіх військових, зокрема, і тих, які перебувають на лінії бойового зіткнення і беруть безпосередню участь у воєнних діях.

Відпустку військовослужбовець може використати на власний розсуд, зокрема, для того, аби відвідати родину. У частини військових сім’я після початку повномасштабної війни виїхала з України у інші країни.

До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи може він виїхати під час відпустки за межі України до родини. Юристи пояснили, що це можливо і як уникнути зайвих проблем під час виїзду за кордон.

Чи потрібні додаткові документи

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що виїзд за кордон у такій ситуації не заборонений. І навіть додаткові документи (крім закордонного паспорта) потрібні не прикордонникам, а командиру військової частини для контролю за місцем перебування відпускника.

Тож, пояснив Айвазян, коли військовослужбовець подає рапорт про відпустку, до нього доцільно прикладати копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із особами за кордоном, до яких військовий планує виїхати під час відпустки. Юрист назвав ці документи: "Це, наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, інші документи, з яких видно споріднення, а також документи, що підтверджують проживання родичів за кордоном: копію паспорта родича, посвідки на проживання, довідки про адресу, запрошення у довільній формі або заяви від родича про те, що він проживає за певною адресою і прийматиме вас під час відпустки".

Адвокат пояснив, що прямого вичерпного переліку саме для щорічної основної відпустки закон не встановлює. Тому, додав Юрій Айвазян, на практиці краще подати максимум можливих підтверджуючих документів.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, скільки може тривати відпустка військовослужбовця за сімейними обставинами.

Крім щорічної основної відпустки, кожен військовослужбовець має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Під час дії воєнного стану така відпустка може надаватися терміном до 10 днів, без урахування дороги до місця відпустки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли і з якої причини військовослужбовець має право на отримання додаткової відпустки.

Військовослужбовці, які проходять лікування від серйозної хвороби, травм чи поранень, можуть отримати додаткову відпустку терміном до 30 діб. Це рішення має ухвалити військово-лікарська комісія, зваживши на стан військового після лікування.