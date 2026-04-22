Главная Мобилизация Отсрочка для лица с инвалидностью: дата окончания не имеет значения

Отсрочка для лица с инвалидностью: дата окончания не имеет значения

Дата публикации 22 апреля 2026 12:20
Отсрочка для лица с инвалидностью: дата окончания не имеет значения
Гражданин в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Если у гражданина с детства установлена инвалидность, он имеет право на отсрочку от мобилизации. Эта отсрочка фактически бессрочная, то есть она должна автоматически продолжаться после продолжения военного положения и всеобщей мобилизации. Но в некоторых случаях гражданину придется продолжать отсрочку самостоятельно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка от мобилизации для лица с инвалидностью

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация военнообязанного населения началась 24 февраля 2022 года, после объявления на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Право на отсрочку предоставляется при наличии у гражданина одного из определенных законом оснований.

Одно из оснований для отсрочки от мобилизации является документально установленная у гражданина инвалидность. К юристам обратился гражданин, имеющий инвалидность 3 группы с детства.

Автоматическое продление отсрочки

Мужчина поинтересовался, является ли его отсрочка бессрочной. Или ему придется регулярно продлевать отсрочку, предоставленную из-за инвалидности.

Юристы заверили гражданина, что теоретически ему не нужно ничего делать. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вообще-то, пока есть инвалидность, отсрочка должна продолжаться автоматически".

Впрочем, добавил Айвазян, может случиться так, что автоматически отсрочку не продлят. Адвокат объяснил, что делать в такой ситуации: "Если так не произойдет, Вам надо продлить отсрочку через "Резерв+" или через "ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сколько времени продлится отсрочка после того, как гражданина отчислили из колледжа.

Отсрочка, предоставленная студенту колледжа на время обучения, должна быть отменена после отчисления этого лица из учебного заведения. Но этот процесс не является мгновенным. Сообщение из колледжа, проверка территориального центра комплектования и принятие решения может уйти до трех недель.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, имея действующее бронирование.

Военнообязанный гражданин не может быть забронированным и иметь отсрочку от мобилизации одновременно. Если гражданин хочет получить отсрочку как студент, то его работодатель должен сначала аннулировать бронирование.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
