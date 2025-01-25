Отсрочка от мобилизации — кто может получить в феврале 2025 года

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ДОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Законодательством предусмотрено, что при определенных обстоятельствах такие граждане могут быть освобождены от мобилизации. Для этого им необходимо оформить отсрочку в ТЦК и СП.

Кто из мужчин может получить отсрочку в феврале 2025 года, рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года

Все категории граждан Украины, которые имеют право быть освобожденными от призыва, определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка по семейным обстоятельствам предоставляется лицам, которые:

являются многодетными родителями (трое и более детей, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов);

отцы-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет (при условии, что другой родитель умер, лишен родительских прав, или признан пропавшим без вести);

имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекаются ребенком в возрасте до 18 лет, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки;

заботятся о больной жене (муже), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

являются членами семьи второй степени родства и осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия близких родственников первой степени и не более одного лица);

потеряли близкого родственника на войне (мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родных или полнородных или неполнородных братьев или сестер). Речь идет о пропавших без вести или тех, кто погиб во время боевых действий;

имеют близкого родственника, которому посмертно присвоено звание Герой Украины.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Отсрочку по профессии могут получить:

забронированные работники предприятиями, учреждениями и организациями;

научные работники с ученой степенью или ученым званием;

преподаватели учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений с ученой степенью или ученым званием;

преподаватели училищ и учителя, которые работают на 0,75 ставки или более по основному месту работы;

народные депутаты;

руководители министерств или их заместители;

судьи;

работники государственных органов, которые занимают руководящие должности или их заместители;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;

государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;

дипломатические служащие;

работники органов военного управления (органов управления).

Также на отсрочку от мобилизации имеют право:

лица с инвалидностью I, I, II, III группы;

лица, которые были освобождены из плена (могут быть призваны только с их согласия);

получатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного.

Стоит также напомнить, что отсрочка от мобилизации не предоставляется на бессрочное время — ее нужно продлевать в указанные сроки. Проверить, действует ли отсрочка, также можно через мобильное приложение "Резерв+", сделать это могут все категории военнообязанных.

Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: google.com

Изменения и новые правила по получению брони в феврале 2025 года

В ноябре 2024 года было принято постановление Кабинета Министров Украины №1332, которое ввело новые правила бронирования работников. Отныне отсрочки, выданные Министерством экономики или через портал "Дія", действительны лишь до 28 февраля 2025 года.

Таким образом, чтобы предоставлять работникам бронирование, предприятия, учреждения и организации, которые признаны критически важными, обязаны подтвердить свой статус до вышеупомянутой даты. Если этого не сделать, отсрочки утратят силу.

Ранее мы сообщали, куда могут отправить служить мужчин в возрасте 50+.

Напомним, мы писали, кого из украинских мужчин могут мобилизовать без ВВК.

Также мы информировали, как происходит мобилизация осужденных в Украине.