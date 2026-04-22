Відстрочка для особи з інвалідністю: дата закінчення не має значення

Громадянин у ЦНАП. Фото: "РБК-Україна"

Якщо у громадянина з дитинства встановлена інвалідність, він має право на відстрочку від мобілізації. Ця відстрочка є фактично безстрокова, тобто вона має автоматично продовжуватися після продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Але у деяких випадках громадянину доведеться продовжувати відстрочку самостійно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від мобілізації для особи з інвалідністю

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація військовозобов’язаного населення розпочалася 24 лютого 2022 року, після оголошення на усій території країни воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Право на відстрочку надається за наявності у громадянина однієї із визначених законом підстав.

Одна із підстав для відстрочки від мобілізації є документально встановлена у громадянина інвалідність. До юристів звернувся громадянин, який має інвалідність 3 групи з дитинства.

Автоматичне продовження відстрочки

Чоловік поцікавився, чи є його відстрочка безстроковою. Чи йому доведеться регулярно продовжувати відстрочку, надану через інвалідність.

Юристи запевнили громадянина, що теоретично йому не потрібно нічого робити. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Взагалі-то, поки є інвалідність, відстрочка повинна продовжуватись автоматично".

Втім, додав Айвазян, може статися так, що автоматично відстрочку не продовжать. Адвокат пояснив, що робити у такій ситуації: "Якщо так не відбудеться, Вам треба продовжити відстрочку через "Резерв+" або через "ЦНАП".

Відстрочка, надана студенту коледжу на час навчання, має бути скасована після відрахування цієї особи з навчального закладу. Але цей процес не є миттєвим. Повідомлення з коледжу, перевірка територіального центру комплектування і ухвалення рішення може піти до трьох тижнів.

Військовозобов'язаний громадянин не може бути заброньованим і мати відстрочку від мобілізації одночасно. Якщо громадянин хоче отримати відстрочку як студент, то його роботодавець має спочатку анулювати бронювання.