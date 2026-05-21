Отсрочка для военнообязанных в СБУ: куда подавать заявление

Подача заявления на отсрочку. Фото: Звягельский районный ТЦК

Территориальные центры комплектования уже не принимают документы на отсрочку. Абсолютное большинство военнообязанных граждан должно подавать документы на отсрочку от мобилизации либо через систему ЦПАУ, либо в приложении "Резерв+". Но, подчеркнули юристы, существует исключение, когда документы подаются совсем в другую структуру.

Как сообщают Новини.LIVE , об этом написали на портале "Юристи.UA".

Куда подают документы на отсрочку в 2026 году

Процессом отсрочки в Украине занимается система территориальных центров комплектования . Но после изменений в законодательстве ТЦК больше не принимает документы на отсрочку от граждан напрямую.

По состоянию на 2026 год документы следует подавать в центрах предоставления административных услуг по территориальности. А уже ЦПАУ передают документы в территориальные центры комплектования.

Впрочем, часть отсрочок может быть оформлена без визита в какие-либо государственные организации. Граждане имеют право отправить документы онлайн через приложение "Резерв+".

Читайте также:

Исключение для военнообязанных СБУ

К юристам обратился гражданин, поинтересовавшийся особенностями подачи документов на отсрочку от мобилизации. В частности, существуют исключения в формате предоставления документов, подтверждающих претензии на отсрочку.

Юристы в ответе гражданину подтвердили изменения в процессе предоставления документов, которые сейчас предоставляются в ЦПАУ, а не ТЦК напрямую. Однако, как подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, существует исключение для определенной категории граждан.

Айвазян пояснил, о ком идет речь: "Военнообязанные СБУ или разведывательные органы подают заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по призыву во время мобилизации по форме согласно приложению 4 лично на имя главы комиссии в Центральном управлении или региональном органе СБУ или военном разведывании". Таким образом, военнообязанным гражданам, имеющим принадлежность к разведывательным структурам, не нужно идти в ЦПАУ.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие 11 типов отсрочки можно оформить онлайн, через "Резерв+".

Документы, необходимые для отсрочки мобилизации, уже не предоставляются напрямую в территориальный центр комплектования. Это можно сделать либо в центре предоставления административных услуг, либо через приложение "Резерв+". Юристы объяснили, какие именно виды отсрочек оформляются онлайн.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго может длиться проверка оснований на отсрочку от призыва.

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может занять до пяти дней.