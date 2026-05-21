Відстрочка для військовозобов'язаних у СБУ: куди подавати заяву

Подача заяви на відстрочку. Фото: Звягельський районний ТЦК

Територіальні центри комплектування уже не приймають документи на відстрочку. Абсолютна більшість військовозобов’язаних громадян мають подавати документи на відстрочку від мобілізації або через систему ЦНАП, або в застосунку "Резерв+". Але, підкреслили юристи, існує виняток, коли документи подаються у зовсім іншу структуру.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Куди подають документи на відстрочку в 2026 році

Процесом відстрочки в Україні займається система територіальних центрів комплектування. Але після змін у законодавстві ТЦК більше не приймають документи на відстрочку від громадян напряму.

Станом на 2026 рік документи потрібно подавати у центрах надання адміністративних послуг за територіальністю. А уже ЦНАПи передають документи в територіальні центри комплектування.

Втім, частина відстрочок може бути оформлена без візиту до будь-яких державних організацій. Громадяни мають право надіслати документи онлайн, через застосунок "Резерв+".

Виняток для військовозобов’язаних СБУ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями подачі документів на відстрочку від мобілізації. Зокрема, які існують винятки у форматі надання документів, які підтверджують претензії на відстрочку.

Юристи у відповіді громадянину підтвердили зміни у процесі надання документів, які тепер надаються в ЦНАП, а не ТЦК напряму. Але, як підкреслив адвокат Юрій Айвазян, існує виняток для певної категорії громадян.

Айвазян пояснив, про кого йдеться: "Військовозобов’язані СБУ чи розвідувальних органів подають заяву про надання відстрочки від призову на військову службу за призовом під час мобілізації за формою згідно з додатком 4 особисто на ім’я голови комісії в Центральному управлінні або регіональному органі СБУ чи відповідному розвідувальному органі за місцем перебування на військовому обліку". Таким чином, військовозобов’язаним громадянам, які мають приналежність до розвідувальних структур, не потрібно іти в ЦНАП.

Документи, потрібні для відстрочки від мобілізації, уже не надаються напряму в територіальний центр комплектування. Це можна зробити або у центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, які саме види відстрочок оформлюються онлайн.

Територіальні центри комплектування перевіряють підстави для продовження відстрочки від мобілізації після чергового указу президента про продовження мобілізації. Цей процес може тривати до п'яти днів.