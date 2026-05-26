Отсрочка из-за инвалидности жены возможна в "Резерв+": важный нюанс

Инвалидность жены является основанием для оформления отсрочки от мобилизации. Это возможно в случае наличия первой или второй группы инвалидности. Такую отсрочку можно оформить через приложение "Резерв+".

Отсрочка и бронирование во время мобилизации

Военнообязанные граждане могут избежать мобилизации в особый период. Это право называется отсрочка или бронирование от призыва.

Отсрочка от мобилизации предоставляется тем гражданам, которые имеют законные основания, указанные в законодательстве. Одним из таких оснований является инвалидность близкого родственника.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью отсрочки по такому основанию. Он пояснил, что его жена из-за онкологического заболевания получила вторую группу инвалидности.

Что главное в отсрочке через "Резерв+"

Также гражданина заинтересовало, может ли он оформить отсрочку дистанционно, онлайн, через приложение "Резерв+". Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что оба шага возможны, но в каждой ситуации существуют различные нюансы, которые надо учитывать.

Так, отметил адвокат Юрий Айвазян, отсрочку при такой инвалидности жены можно получить, даже без необходимости в постороннем уходе. Это определяет наличие именно второй (или первой) группы инвалидности.

Также, пояснил Айвазян, отсрочку по такой причине можно оформить онлайн: "Отсрочку Вы сможете оформить через "Резерв+". Главное, чтобы в реестры корректно подтягивались данные об инвалидности жены и браке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка после восстановления в вузе остается, потому что соответствующий приказ Минобразования отменили.

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего времени обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления на учебе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли официально работать, имея отсрочку для ухода.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.