Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка через інвалідність дружини можлива у "Резерв+": важливий нюанс

Відстрочка через інвалідність дружини можлива у "Резерв+": важливий нюанс

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 20:00
Відстрочка через інвалідність дружини можлива у Резерв+: важливий нюанс
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Інвалідність дружини є підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Це можливо у випадку наявності першої чи другої групи інвалідності. Таку відстрочку можна оформити через застосунок "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і бронювання під час мобілізації

Військовозобов’язані громадяни можуть уникнути мобілізації в особливий період. Це право називається відстрочка чи бронювання від призову.

Відстрочка від мобілізації надається тим громадянам, які мають законні підстави, вказані у законодавстві. Однією із таких підстав є інвалідність близького родича.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю відстрочки за такою підставою. Він пояснив, що його дружина через онкологічне захворювання отримала другу групу інвалідності.

Читайте також:

Що головне у відстрочці через "Резерв+"

Також громадянина зацікавило, чи може він оформити відстрочку дистанційно, онлайн, через застосунок "Резерв+". Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що обидва кроки є можливими, але в кожній ситуації існують різні нюанси, які треба враховувати.

Так, зазначив адвокат Юрій Айвазян, відстрочку за такої інвалідності дружини можна отримати, навіть без потреби у сторонньому догляді. Це визначає наявність саме другої (або першої) групи інвалідності.

Також, пояснив Айвазян, відстрочку з такої причини можна оформити онлайн: "Відстрочку Ви зможете оформити через "Резерв+". Головне, аби до реєстрів коректно підтягувались дані про інвалідність дружини та шлюб".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка після поновлення у виші залишається, бо відповідний наказ Міносвіти скасували.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, маючи відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.

реєстр відстрочка Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації