Відстрочка через інвалідність дружини можлива у "Резерв+": важливий нюанс

Інвалідність дружини є підставою для оформлення відстрочки від мобілізації. Це можливо у випадку наявності першої чи другої групи інвалідності. Таку відстрочку можна оформити через застосунок "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка і бронювання під час мобілізації

Військовозобов’язані громадяни можуть уникнути мобілізації в особливий період. Це право називається відстрочка чи бронювання від призову.

Відстрочка від мобілізації надається тим громадянам, які мають законні підстави, вказані у законодавстві. Однією із таких підстав є інвалідність близького родича.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю відстрочки за такою підставою. Він пояснив, що його дружина через онкологічне захворювання отримала другу групу інвалідності.

Що головне у відстрочці через "Резерв+"

Також громадянина зацікавило, чи може він оформити відстрочку дистанційно, онлайн, через застосунок "Резерв+". Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що обидва кроки є можливими, але в кожній ситуації існують різні нюанси, які треба враховувати.

Так, зазначив адвокат Юрій Айвазян, відстрочку за такої інвалідності дружини можна отримати, навіть без потреби у сторонньому догляді. Це визначає наявність саме другої (або першої) групи інвалідності.

Також, пояснив Айвазян, відстрочку з такої причини можна оформити онлайн: "Відстрочку Ви зможете оформити через "Резерв+". Головне, аби до реєстрів коректно підтягувались дані про інвалідність дружини та шлюб".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка після поновлення у виші залишається, бо відповідний наказ Міносвіти скасували.

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, маючи відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.