Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью - можно ли оформить отсрочку дистанционно

Отсрочка из-за рубежа — можно ли оформить
Даже если военнообязанный гражданин находится за пределами Украины, но при этом имеет право на отсрочку от мобилизации, он может оформить отсрочку. Тем более, для этого хватит электронного военно-учетного документа.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Оформление отсрочки из-за пределов Украины
После начала полномасштабной войны часть украинских военнообязанных граждан оказалась за границей.
К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку по причине ухода за женой (которая имеет вторую группу инвалидности) дистанционно, из-за пределов Украины.
Мужчина добавил, что не имеет военно-учетного документа, по крайней мере, классической бумажной его версии.
"Да, Вы имеете право оформить отсрочку онлайн, даже находясь за рубежом", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.
Нужно ли иметь бумажный документ
Относительно того, как сделать это без бумажного военно-учетного документа, то здесь, пояснил Дерий, ситуация очень простая.
"Согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому Вам не нужно иметь бумажный ВУД, ведь Вы имеете е-ВУД с "Резерв+", — подчеркнул юрист.
Главное, отметил Владислав Дерий, чтобы при пересечении границы гражданин не находился в розыске.
