Отсрочка из-за рубежа — можно ли оформить

Отсрочка из-за рубежа — можно ли оформить

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 20:00
Отсрочка для ухода за женой с инвалидностью - можно ли оформить отсрочку дистанционно
Приложение "Резерв+", с помощью которого можно оформить отсрочку из-за рубежа. Фото: Новини.LIVE

Даже если военнообязанный гражданин находится за пределами Украины, но при этом имеет право на отсрочку от мобилизации, он может оформить отсрочку. Тем более, для этого хватит электронного военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Оформление отсрочки из-за пределов Украины

После начала полномасштабной войны часть украинских военнообязанных граждан оказалась за границей.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку по причине ухода за женой (которая имеет вторую группу инвалидности) дистанционно, из-за пределов Украины.

Мужчина добавил, что не имеет военно-учетного документа, по крайней мере, классической бумажной его версии.

"Да, Вы имеете право оформить отсрочку онлайн, даже находясь за рубежом", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Нужно ли иметь бумажный документ

Относительно того, как сделать это без бумажного военно-учетного документа, то здесь, пояснил Дерий, ситуация очень простая.

"Согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому Вам не нужно иметь бумажный ВУД, ведь Вы имеете е-ВУД с "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Главное, отметил Владислав Дерий, чтобы при пересечении границы гражданин не находился в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданин Украины может стать на воинский учет за границей.

Добавим, мы сообщали о том, как обновить военно-учетные данные, находясь за пределами Украины.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
