Отсрочка от базовой военной службы в 2026 году: правила для студентов

Очередь мужчин в ЦНАП и студент. Фото: коллаж Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины пока не утвердил сроки и объемы призыва на базовую военную службу. Поэтому студентам вузов в возрасте до 24 лет не стоит заранее предоставлять справки из ЕДЕБО в военкоматы, поскольку право на отсрочку можно будет реализовать непосредственно во время призыва.

Такой совет дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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ТЦК не оформляет отсрочки от БВС

Студенты украинских университетов имеют законное право на отсрочку от направления на базовую военную службу (БВС). Однако на практике реализовать его прямо сейчас невозможно. Как объясняет адвокат Юрий Айвазян, это связано с отсутствием самой процедуры призыва на этот вид службы.

Согласно статье 17 Закона «О воинской обязанности и военной службе», призывники в возрасте до 24 лет, получающие образование по дневной или дуальной форме, освобождаются от направления на БВС. Юрист подчеркивает важность не путать это понятие с отсрочкой от всеобщей мобилизации.

Право на студенческую отсрочку от базовой службы безоговорочно гарантировано законом. В соответствии со статьей 15 профильного закона, численность призывников и сроки их направления должны определяться Кабинетом Министров Украины. Пока правительство не примет соответствующее постановление, процедура остается приостановленной.

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"Право на отсрочку в законе предусмотрено, но в отсутствие фактической процедуры направления на базовую военную службу нет практической процедуры, в рамках которой в отношении вас должен решаться вопрос об отказе от направления на службу", — пояснил Юрий Айвазян.

Правило до 1 октября и возрастные ограничения

Законодательство содержит требование к призывникам ежегодно до 1 октября подавать в районные или городские ТЦК документы, подтверждающие их право на отсрочку от БВС. Однако эта норма (часть 4 статьи 17) касается исключительно тех лиц, которым статус уже был предоставлен ранее. Студентам, которые еще никогда не оформляли такое освобождение, специально идти в военкомат со справкой из ЕДЕБО не нужно. Документ следует просто хранить и следить за его актуальностью.

Юрист объяснил, как действовать, если Кабмин фактически запустит направление на БВС:

получить официальный вызов в ТЦК в рамках новой процедуры;

явиться в учреждение, пройти обязательный медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор;

заявить о наличии оснований для отсрочки и предоставить справку об обучении из ЕДЕБО;

передать подтверждающие документы строго до момента принятия комиссией решения о направлении в учебную часть.

Главным критерием остается возраст студента. Право на отсрочку от военной службы в связи с обучением действует ровно до достижения 24-летнего возраста. Если на момент официального вызова и рассмотрения дела призывнику уже исполнится 24 года, обучение в магистратуре больше не будет считаться законным основанием для освобождения от базовой военной службы.

"Таким образом, на данный момент специально посещать ТЦК только для заблаговременного оформления отсрочки от БВС Вам не нужно. Справку из ЕДЕБО следует хранить и следить за ее актуальностью. Если будет фактически введено направление граждан на основную военную службу и вы получите повестку в рамках этой процедуры, то, при условии, что вам еще нет 24 лет и вы продолжаете дневное обучение, следует сразу заявить о праве на отсрочку и подать подтверждение обучения до принятия комиссией решения о направлении", — посоветовал Юрий Айвазян.

Новини.LIVE дополнительно сообщали, что абитуриенты колледжей после 9-го класса, которые ранее нигде не продолжали обучение, сохраняют право на отсрочку от мобилизации. Поскольку это их первое получение профессионального образования, такое поступление не нарушает требование о последовательности обучения.

Оформить отсрочку теперь можно онлайн, поэтому соответствующая услуга для работников образования уже заработала в приложении "Резерв+". Впрочем, юристы советуют всё тщательно проверять, ведь если из-за ошибок кадровиков или технических сбоев статус не подтверждён в системе, одного лишь законного права на отсрочку будет недостаточно, чтобы защититься от призыва.